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Возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды после разлива нефти
Возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды после разлива нефти
Уголовное дело о загрязнении морской среды возбудили после разлива нефти в Черном море у Новороссийска
2021-08-12T19:41+0300
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Cледственно-оперативная группа выехала на место происшествия для проведения осмотра территорий и взятия проб. Назначена экологическая судебная экспертиза. На данный момент в акватории Черного моря проводятся работы по ликвидации последствий происшествия. Разлив нефтепродуктов произошел в субботу, 7 августа, при погрузке греческого судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство, в котором разрушилась внутренняя полость гидрокомпенсатора, с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в шести километрах от береговой линии. Изначально КТК сообщил, что площадь разлива составляет примерно 200 квадратных метров. Позднее Институт космических исследований (ИКИ) РАН, опираясь на данные спутника Sentinel-1, оценил нефтяное пятно почти в 80 квадратных километров.
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видео, видео, черное море, нефть

Возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды после разлива нефти

19:41 12.08.2021
119
© Ruptly
Уголовное дело о загрязнении морской среды возбудили после разлива нефти в Черном море у Новороссийска.
Cледственно-оперативная группа выехала на место происшествия для проведения осмотра территорий и взятия проб. Назначена экологическая судебная экспертиза.
На данный момент в акватории Черного моря проводятся работы по ликвидации последствий происшествия. Разлив нефтепродуктов произошел в субботу, 7 августа, при погрузке греческого судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство, в котором разрушилась внутренняя полость гидрокомпенсатора, с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в шести километрах от береговой линии.
Изначально КТК сообщил, что площадь разлива составляет примерно 200 квадратных метров. Позднее Институт космических исследований (ИКИ) РАН, опираясь на данные спутника Sentinel-1, оценил нефтяное пятно почти в 80 квадратных километров.
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