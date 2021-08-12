https://ru.sputnik.md/20210812/ukraina-moldova-voennoe-sotrudnichestvo-43851849.html
Украина и Молдова усилят двустороннее военное сотрудничество
Украина и Молдова усилят двустороннее военное сотрудничество
Украина и Молдова активизируют двустороннее военное сотрудничество
2021-08-12T19:13+0300
2021-08-12T19:13+0300
2021-08-12T19:13+0300
политика
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Министр обороны Анатолий Носатый встретился в четверг с послом Украины в Молдове Марко Шевченко. Как отметили в пресс-службе Министерства обороны, в повестке были темы двустороннего сотрудничества в военной сфере и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями. В ходе встречи министр обороны Молдовы подчеркнул, что развитие сотрудничества с внешними партнерами в оборонной сфере является одним из приоритетов. В свою очередь Шевченко поздравил Носатого с назначением и подчеркнул открытость своей страны для активизации двустороннего сотрудничества в военной области. При этом Носатый поблагодарил украинского дипломата за приглашение принять участие в параде, посвященном 30-летию провозглашения независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве. Высокопоставленный чиновник упомянул, что в связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с пандемией, для предотвращения заражения персонала Национальная армия направит на мероприятие ограниченное количество солдат из роты Почетного караула. Молдавско-украинское сотрудничество в сфере обороны началось в 1993 году.
https://ru.sputnik.md/20210211/biografiya-anatoliy-nosatyy-33579498.html
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в молдове, украина, молдова
Украина и Молдова усилят двустороннее военное сотрудничество
Министр обороны Молдовы начал работу в направлении усиления двустороннего сотрудничества с Украиной в военной сфере.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Министр обороны Анатолий Носатый встретился в четверг с послом Украины в Молдове Марко Шевченко.
Как отметили в пресс-службе Министерства обороны, в повестке были темы двустороннего сотрудничества в военной сфере и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями.
"Официальные лица также говорили о важности присутствия молдавских и украинских военных в многонациональных миротворческих учениях, направленных на повышение оперативной совместимости и обмена опытом между контингентами двух армий", - уточнили в Минобороны.
В ходе встречи министр обороны Молдовы подчеркнул, что развитие сотрудничества с внешними партнерами в оборонной сфере является одним из приоритетов.
В свою очередь Шевченко поздравил Носатого с назначением и подчеркнул открытость своей страны для активизации двустороннего сотрудничества в военной области.
При этом Носатый поблагодарил украинского дипломата за приглашение принять участие в параде, посвященном 30-летию провозглашения независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве.
Высокопоставленный чиновник упомянул, что в связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с пандемией, для предотвращения заражения персонала Национальная армия направит на мероприятие ограниченное количество солдат из роты Почетного караула. Молдавско-украинское сотрудничество в сфере обороны началось в 1993 году.