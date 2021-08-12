https://ru.sputnik.md/20210812/ukraina-moldova-voennoe-sotrudnichestvo-43851849.html

Украина и Молдова усилят двустороннее военное сотрудничество

Украина и Молдова усилят двустороннее военное сотрудничество

Украина и Молдова активизируют двустороннее военное сотрудничество

2021-08-12T19:13+0300

2021-08-12T19:13+0300

2021-08-12T19:13+0300

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Министр обороны Анатолий Носатый встретился в четверг с послом Украины в Молдове Марко Шевченко. Как отметили в пресс-службе Министерства обороны, в повестке были темы двустороннего сотрудничества в военной сфере и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями. В ходе встречи министр обороны Молдовы подчеркнул, что развитие сотрудничества с внешними партнерами в оборонной сфере является одним из приоритетов. В свою очередь Шевченко поздравил Носатого с назначением и подчеркнул открытость своей страны для активизации двустороннего сотрудничества в военной области. При этом Носатый поблагодарил украинского дипломата за приглашение принять участие в параде, посвященном 30-летию провозглашения независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве. Высокопоставленный чиновник упомянул, что в связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с пандемией, для предотвращения заражения персонала Национальная армия направит на мероприятие ограниченное количество солдат из роты Почетного караула. Молдавско-украинское сотрудничество в сфере обороны началось в 1993 году.

https://ru.sputnik.md/20210211/biografiya-anatoliy-nosatyy-33579498.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, украина, молдова