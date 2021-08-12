https://ru.sputnik.md/20210812/v-rossii-zaderzhany-30-uchastnikov-kriminalnoy-skhodki-43830366.html

В России задержаны 30 участников криминальной сходки

В России задержаны 30 участников криминальной сходки

В России задержаны 30 участников криминальной сходки

2021-08-12T14:00+0300

2021-08-12T14:00+0300

2021-08-12T14:00+0300

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2814/59/28145918_0:10:2560:1450_1920x0_80_0_0_66cc6186d8a007ccd7a31082a317d173.jpg

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В Екатеринбурге задержаны 30 участников криминальной сходки, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых.Он заявил РИА Новости, что правоохранители в Екатеринбурге пресекли "стрелку", была "задержана группа лиц".По его словам, в отношении 28 человек составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), в отношении одного - по статье 18.8.1 ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ"). Тридцатый протокол составлен по статье 6.9 КоАП ("Употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача"). Пять человек ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению.В ходе спецоперации сыщики изъяли полимерный мешок с веществом зеленого цвета, семь пистолетов, два из них с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм с патронами, четыре коробки с патронами. Один из обнаруженных стволов был приведен в боевое состояние. Конфискованные предметы переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУМВД области.Сегодня собранные по данному факту материалы будут направлены в районный суд для рассмотрения по существу, заключил Горелых.

https://ru.sputnik.md/20210805/beglyy-boss-italyanskoy-mafii-arestovan-v-ispanii-43616050.html

https://ru.sputnik.md/20210524/v-kishineve-obezvrezhena-gruppirovka-torgovavshaya-sinteticheskimi-narkotikami-34858240.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире