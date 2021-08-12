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В России задержаны 30 участников криминальной сходки
В России задержаны 30 участников криминальной сходки
В России задержаны 30 участников криминальной сходки
2021-08-12T14:00+0300
2021-08-12T14:00+0300
россия
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В Екатеринбурге задержаны 30 участников криминальной сходки, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых.Он заявил РИА Новости, что правоохранители в Екатеринбурге пресекли "стрелку", была "задержана группа лиц".По его словам, в отношении 28 человек составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), в отношении одного - по статье 18.8.1 ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ"). Тридцатый протокол составлен по статье 6.9 КоАП ("Употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача"). Пять человек ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению.В ходе спецоперации сыщики изъяли полимерный мешок с веществом зеленого цвета, семь пистолетов, два из них с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм с патронами, четыре коробки с патронами. Один из обнаруженных стволов был приведен в боевое состояние. Конфискованные предметы переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУМВД области.Сегодня собранные по данному факту материалы будут направлены в районный суд для рассмотрения по существу, заключил Горелых.
https://ru.sputnik.md/20210805/beglyy-boss-italyanskoy-mafii-arestovan-v-ispanii-43616050.html
https://ru.sputnik.md/20210524/v-kishineve-obezvrezhena-gruppirovka-torgovavshaya-sinteticheskimi-narkotikami-34858240.html
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в мире

В России задержаны 30 участников криминальной сходки

14:00 12.08.2021
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Полиция Екатеринбурга сообщает о задержаниях в ходе криминальной "стрелки".
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В Екатеринбурге задержаны 30 участников криминальной сходки, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых.
Он заявил РИА Новости, что правоохранители в Екатеринбурге пресекли "стрелку", была "задержана группа лиц".
"В ходе пресечения так называемой "стрелки" в Екатеринбурге сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны 30 человек. В отношении доставленных в территориальный ОВД граждан заведены дела по различным статьям КоАП РФ", - сказал Горелых.
По его словам, в отношении 28 человек составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), в отношении одного - по статье 18.8.1 ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ"). Тридцатый протокол составлен по статье 6.9 КоАП ("Употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача"). Пять человек ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению.
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В ходе спецоперации сыщики изъяли полимерный мешок с веществом зеленого цвета, семь пистолетов, два из них с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм с патронами, четыре коробки с патронами. Один из обнаруженных стволов был приведен в боевое состояние. Конфискованные предметы переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУМВД области.
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Сегодня собранные по данному факту материалы будут направлены в районный суд для рассмотрения по существу, заключил Горелых.
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