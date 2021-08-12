https://ru.sputnik.md/20210812/vaktsina-ot-covid-19-ispania-rynok-43843005.html

Вакцина от COVID-19 испанского производства готовится выйти на рынок

Вакцина от COVID-19 испанского производства готовится выйти на рынок

Испанская вакцина от COVID-19 выйдет на рынок в 2022 году

2021-08-12T22:54+0300

2021-08-12T22:54+0300

2021-08-12T22:54+0300

коронавирус

в мире

испания

вакцина

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КИШИНЕВ, 12авг – Sputnik. Испанская вакцина от COVID-19 выйдет на рынок в 2022 году, об этом заявила министр науки страны Диана Морант. О клинических испытаниях испанской прививки было объявлено недавно.Всего в Испании было разработано 20 проектов по созданию вакцины, передает РИА Новости. Морант уточнила, что на настоящий момент этот "наиболее продвинулся".Накануне стало известно, что испанское агентство лекарственных средств дало разрешение на начало клинических испытаний вакцины от COVID-19 - PHH-1V компании Hiprа. Это первое клиническое испытание вакцины, разработанной в Испании, которое будет проводиться на людях.

https://ru.sputnik.md/20210812/pfizer-ili-moderna-ustanovleno-kakaya-vaktsina-effektivnee-pri-delte-43834337.html

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в мире, испания, вакцина