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Вакцина от COVID-19 испанского производства готовится выйти на рынок
Вакцина от COVID-19 испанского производства готовится выйти на рынок
Испанская вакцина от COVID-19 выйдет на рынок в 2022 году
2021-08-12T22:54+0300
2021-08-12T22:54+0300
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испания
вакцина
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КИШИНЕВ, 12авг – Sputnik. Испанская вакцина от COVID-19 выйдет на рынок в 2022 году, об этом заявила министр науки страны Диана Морант. О клинических испытаниях испанской прививки было объявлено недавно.Всего в Испании было разработано 20 проектов по созданию вакцины, передает РИА Новости. Морант уточнила, что на настоящий момент этот "наиболее продвинулся".Накануне стало известно, что испанское агентство лекарственных средств дало разрешение на начало клинических испытаний вакцины от COVID-19 - PHH-1V компании Hiprа. Это первое клиническое испытание вакцины, разработанной в Испании, которое будет проводиться на людях.
https://ru.sputnik.md/20210812/pfizer-ili-moderna-ustanovleno-kakaya-vaktsina-effektivnee-pri-delte-43834337.html
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в мире, испания, вакцина

Вакцина от COVID-19 испанского производства готовится выйти на рынок

22:54 12.08.2021
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© Pixabay / fernandozhiminaicelaОбразцы крови
Образцы крови - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Pixabay / fernandozhiminaicela
В данный момент проходят клинические испытания вакцины от COVID-19 - PHH-1V компании Hiprа.
КИШИНЕВ, 12авг – Sputnik. Испанская вакцина от COVID-19 выйдет на рынок в 2022 году, об этом заявила министр науки страны Диана Морант. О клинических испытаниях испанской прививки было объявлено недавно.
"Надеемся, что производство начнется в октябре, чтобы… к началу 2022 года можно было начать реализацию", - заявила Морант в интервью телеканалу 24 Horas.
Всего в Испании было разработано 20 проектов по созданию вакцины, передает РИА Новости. Морант уточнила, что на настоящий момент этот "наиболее продвинулся".
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
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Накануне стало известно, что испанское агентство лекарственных средств дало разрешение на начало клинических испытаний вакцины от COVID-19 - PHH-1V компании Hiprа. Это первое клиническое испытание вакцины, разработанной в Испании, которое будет проводиться на людях.
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