https://ru.sputnik.md/20210812/vizite-kozaka-russia-nevazhno-kakie-politicheskie-sily-moldova-43838120.html

Эксперт – о визите Козака: Россия хочет дружить с Молдовой на взаимной основе

Эксперт – о визите Козака: Россия хочет дружить с Молдовой на взаимной основе

Эксперт – о визите Козака: для РФ неважно, какие политические силы в Молдове

2021-08-12T13:28+0300

2021-08-12T13:28+0300

2021-08-12T13:49+0300

политика

в молдове

кишинев

россия

молдова

владимир брутер

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Визит заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Молдову показал, что никаких сложностей во взаимодействии у двух стран нет. РФ давно хотела установить контакт с новым руководством республики. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова российский политолог Владимир Брутер.Как считает эксперт, молдавская сторона была достаточно готова к такому визиту, поскольку она не собиралась выдвигать каких-то серьезных и долгоиграющих предложений. Как полагает Брутер, власти Молдовы, так же как и российские, хотели узнать, каковы сейчас настроения и о чем будет идти речь в дальнейшем.Возобновление беспошлинной торговлиПо мнению Брутера, визит Козака должен был показать, что для Москвы смена власти в Кишиневе не является препятствием: "РФ уверенно готова дружить и хочет это делать на взаимной основе, а также идти на уступки там, где для РФ это не представляется особо важным, – например в вопросе импорта и экспорта сельхозпродукции"."Россия на сегодняшний день зависит от импорта сельхозпродукции. Мы знаем ситуацию на этом рынке, она достаточно напряженная. Есть серьезные проблемы с ценами. Поэтому, я думаю, если Молдова правильно себя поведет в этом направлении, добиться возобновления беспошлинной торговли в течение месяца-полутора будет несложно", - сказал собеседник Sputnik.Что касается всех остальных вопросов, как подчеркнул Брутер, Козак дал понять, что российская сторона готова их решать, но выгода должна быть для обоих государств.Чего ждет Россия от Молдовы и приднестровский вопросГоворя об ожиданиях Москвы от Кишинева, Брутер отметил, что главное требование - сохранение республикой статуса-кво во внешней политике и по отношению к Приднестровью.Как отметил Брутер, в администрации президента Козак пытался объяснить молдавскому руководству, что отношения с Россией должны быть вне западной повестки. В то же время через Козака РФ дала понять Молдове, что оставляет решение вопроса по Приднестровью на усмотрение Кишинева.Как считает Брутер, Кишиневу пора определиться с проблемой левого берега Днестра, потому что за последние годы со стороны Молдовы так и не прозвучало никакой конкретики по этому вопросу. В то же время Брутер признал, что ни у одной из сторон конфликта пока нет возможности реализовать свое видение.Есть ли у РФ долгосрочная стратегия по Молдове?Брутер полагает, что у России на данный момент нет долгосрочной стратегии по отношению к Молдове. Как пояснил политолог, об этом свидетельствует категорическое невмешательство РФ в молдавскую политику.Что касается планов одномоментных, то, по словам эксперта, это, как и прежде, сохранение нейтрального статуса Молдовы, уважение к русскому языку, отказ от любого давления по отношению к Приднестровью.

https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-pridnestrovie-uregulirovanie-vnutrennee-delo-moldova-43818992.html

https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-vstrecha-putin-sandu-43818450.html

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