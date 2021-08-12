https://ru.sputnik.md/20210812/vizite-kozaka-russia-nevazhno-kakie-politicheskie-sily-moldova-43838120.html
Эксперт – о визите Козака: Россия хочет дружить с Молдовой на взаимной основе
Эксперт – о визите Козака: Россия хочет дружить с Молдовой на взаимной основе
Эксперт – о визите Козака: для РФ неважно, какие политические силы в Молдове
2021-08-12T13:28+0300
2021-08-12T13:28+0300
2021-08-12T13:49+0300
политика
в молдове
кишинев
россия
молдова
владимир брутер
дмитрий козак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43817629_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_ed5b3e37428a188b7a172978f43e51f1.jpg
КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Визит заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Молдову показал, что никаких сложностей во взаимодействии у двух стран нет. РФ давно хотела установить контакт с новым руководством республики. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова российский политолог Владимир Брутер.Как считает эксперт, молдавская сторона была достаточно готова к такому визиту, поскольку она не собиралась выдвигать каких-то серьезных и долгоиграющих предложений. Как полагает Брутер, власти Молдовы, так же как и российские, хотели узнать, каковы сейчас настроения и о чем будет идти речь в дальнейшем.Возобновление беспошлинной торговлиПо мнению Брутера, визит Козака должен был показать, что для Москвы смена власти в Кишиневе не является препятствием: "РФ уверенно готова дружить и хочет это делать на взаимной основе, а также идти на уступки там, где для РФ это не представляется особо важным, – например в вопросе импорта и экспорта сельхозпродукции"."Россия на сегодняшний день зависит от импорта сельхозпродукции. Мы знаем ситуацию на этом рынке, она достаточно напряженная. Есть серьезные проблемы с ценами. Поэтому, я думаю, если Молдова правильно себя поведет в этом направлении, добиться возобновления беспошлинной торговли в течение месяца-полутора будет несложно", - сказал собеседник Sputnik.Что касается всех остальных вопросов, как подчеркнул Брутер, Козак дал понять, что российская сторона готова их решать, но выгода должна быть для обоих государств.Чего ждет Россия от Молдовы и приднестровский вопросГоворя об ожиданиях Москвы от Кишинева, Брутер отметил, что главное требование - сохранение республикой статуса-кво во внешней политике и по отношению к Приднестровью.Как отметил Брутер, в администрации президента Козак пытался объяснить молдавскому руководству, что отношения с Россией должны быть вне западной повестки. В то же время через Козака РФ дала понять Молдове, что оставляет решение вопроса по Приднестровью на усмотрение Кишинева.Как считает Брутер, Кишиневу пора определиться с проблемой левого берега Днестра, потому что за последние годы со стороны Молдовы так и не прозвучало никакой конкретики по этому вопросу. В то же время Брутер признал, что ни у одной из сторон конфликта пока нет возможности реализовать свое видение.Есть ли у РФ долгосрочная стратегия по Молдове?Брутер полагает, что у России на данный момент нет долгосрочной стратегии по отношению к Молдове. Как пояснил политолог, об этом свидетельствует категорическое невмешательство РФ в молдавскую политику.Что касается планов одномоментных, то, по словам эксперта, это, как и прежде, сохранение нейтрального статуса Молдовы, уважение к русскому языку, отказ от любого давления по отношению к Приднестровью.
https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-pridnestrovie-uregulirovanie-vnutrennee-delo-moldova-43818992.html
https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-vstrecha-putin-sandu-43818450.html
кишинев
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43817629_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_7874fbd62436bb9c7424de6f9a2bbf82.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, россия, молдова, владимир брутер, дмитрий козак
Эксперт – о визите Козака: Россия хочет дружить с Молдовой на взаимной основе
13:28 12.08.2021 (обновлено: 13:49 12.08.2021)
Российский эксперт прокомментировал визит Дмитрия Козака в Кишинев и спрогнозировал, как будут дальше развиваться молдавско-российские отношения.
КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik.
Визит заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Молдову
показал, что никаких сложностей во взаимодействии у двух стран нет. РФ давно хотела установить контакт с новым руководством республики. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова
российский политолог Владимир Брутер.
Как считает эксперт, молдавская сторона была достаточно готова к такому визиту, поскольку она не собиралась выдвигать каких-то серьезных и долгоиграющих предложений. Как полагает Брутер, власти Молдовы, так же как и российские, хотели узнать, каковы сейчас настроения и о чем будет идти речь в дальнейшем.
Если мы посмотрим на заявления молдавской стороны после визита, то там нет указаний или сведений о том, что Молдова предлагает что-то конкретное. Эта встреча была получением информации из первых рук.
Возобновление беспошлинной торговли
По мнению Брутера, визит Козака должен был показать, что для Москвы смена власти в Кишиневе не является препятствием: "РФ уверенно готова дружить и хочет это делать на взаимной основе, а также идти на уступки там, где для РФ это не представляется особо важным, – например в вопросе импорта и экспорта сельхозпродукции".
"Россия на сегодняшний день зависит от импорта сельхозпродукции. Мы знаем ситуацию на этом рынке, она достаточно напряженная. Есть серьезные проблемы с ценами. Поэтому, я думаю, если Молдова правильно себя поведет в этом направлении, добиться возобновления беспошлинной торговли в течение месяца-полутора будет несложно", - сказал собеседник Sputnik.
Что касается всех остальных вопросов, как подчеркнул Брутер, Козак дал понять, что российская сторона готова их решать, но выгода должна быть для обоих государств.
Чего ждет Россия от Молдовы и приднестровский вопрос
Говоря об ожиданиях Москвы от Кишинева, Брутер отметил, что главное требование - сохранение республикой статуса-кво во внешней политике и по отношению к Приднестровью.
"На сегодняшний день это все, что нужно. Вопрос в том, насколько оно возможно. На мой взгляд, все это маловероятно, потому что молдавское руководство в этом плане несамостоятельно. Оно будет выполнять ту повестку, которую получит с Запада. Насколько эта повестка будет соответствовать требованиям РФ - пока неясно", - подчеркнул эксперт.
Как отметил Брутер, в администрации президента Козак пытался объяснить молдавскому руководству, что отношения с Россией должны быть вне западной повестки.
В то же время через Козака РФ дала понять Молдове, что оставляет решение вопроса по Приднестровью на усмотрение Кишинева.
РФ пока предпочитает не вмешиваться во внутренние ситуации, она хочет, чтобы Кишинев и Тирасполь наладили собственный диалог. Объяснили друг другу, чего они хотят, а РФ готова содействовать.
Как считает Брутер, Кишиневу пора определиться с проблемой левого берега Днестра, потому что за последние годы со стороны Молдовы так и не прозвучало никакой конкретики по этому вопросу. В то же время Брутер признал, что ни у одной из сторон конфликта пока нет возможности реализовать свое видение.
Есть ли у РФ долгосрочная стратегия по Молдове?
Брутер полагает, что у России на данный момент нет долгосрочной стратегии по отношению к Молдове. Как пояснил политолог, об этом свидетельствует категорическое невмешательство РФ в молдавскую политику.
Что касается планов одномоментных, то, по словам эксперта, это, как и прежде, сохранение нейтрального статуса Молдовы, уважение к русскому языку, отказ от любого давления по отношению к Приднестровью.