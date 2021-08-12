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Все премьеры Молдовы за период независимости республики
Все премьеры Молдовы за период независимости республики
Список премьеров Молдовы за период независимости страны в фото
2021-08-12T20:21+0300
2021-08-12T20:21+0300
2021-08-12T20:21+0300
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Правительство Натальи Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе Молдовы 6 августа 2021 года. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS). Меньше остальных во главе правительства находился либерал-демократ Валерий Стрелец - с 30 июля по 29 октября 2015 года. Кабмин под его руководством отправили в отставку на основании вотума недоверия, который выразил парламент. Поводом для вотума стали подозрения в коррупции.Дольше остальных кабинетом министров руководил Василий Тарлев - с 19 апреля 2001 года по 19 марта 2008. Он подал в отставку по собственному желанию.
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правительство, молдова, премьер, инфографика
Все премьеры Молдовы за период независимости республики
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Правительство Натальи Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе Молдовы 6 августа 2021 года. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).
Меньше остальных во главе правительства находился либерал-демократ Валерий Стрелец - с 30 июля по 29 октября 2015 года. Кабмин под его руководством отправили в отставку на основании вотума недоверия, который выразил парламент. Поводом для вотума стали подозрения в коррупции.
Дольше остальных кабинетом министров руководил Василий Тарлев - с 19 апреля 2001 года по 19 марта 2008. Он подал в отставку по собственному желанию.