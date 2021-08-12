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Юркомиссия одобрила ряд законопроектов: что ждет генпрокурора и ВСМ
Юркомиссия одобрила ряд законопроектов: что ждет генпрокурора и ВСМ
Юридическая комиссия одобрила ряд законопроектов: что ждет генпрокурора и ВСМ
2021-08-12T16:43+0300
2021-08-12T17:00+0300
общество
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Парламентская юридическая комиссия по назначениям и иммунитету рассмотрела и одобрила несколько вопросов и законопроектов, сообщили в пресс-службе законодательного органа.Как отметили в парламенте, речь идет об одобрении отчета проекта решения о создании специальной комиссии для отбора кандидатов на должность народного адвоката. Также был одобрен законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре", который предусматривает включение механизма оценки деятельности генпрокурора.Кроме того, на заседании комиссии одобрили проект изменения назначений членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП).Назначение народного адвокатаЧто касается назначения народного адвоката, ожидается создания спецкомиссии, в которую войдут члены парламентских комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и юридической комиссии.Эта комиссия должна будет принять регламент об организации конкурса. Ее члены изучат полученные резюме кандидатов на должность народного адвоката и в течение 60 дней представят парламенту претендентов.Назначение членов Высшего совета магистратурыОбщее собрание судей изберет шесть судей в качестве членов совета: четырех – из числа судей и по одному – от Апелляционной и Высшей судебной палаты. Законопроект не увеличивает количество судей ВСМ в контексте внесенных в декабре 2020 года конституционных поправок, согласно которым в составе ВСМ должно быть только шесть судей. Закон вновь вводит требования к кандидатам в судьи: фактическая работа судьей в течение трех лет и отсутствие дисциплинарных санкций в течение последних трех лет. Каждый кандидат должен подать досье лично. Поправки в закон "О прокуратуре" Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба этих механизма предусматривают отставку должностного лица. По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать ВСП более независимым, а в случае необходимости - отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.Напомним, согласно статье №58 закона "О прокуратуре" генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".
https://ru.sputnik.md/20210810/parlament-soberetsya-vneocherednuyu-sessiyu-kogda-blizhayshee-zasedanie-43778215.html
https://ru.sputnik.md/20210709/kak-pas-spasala-mandat-domniki-manole-35431912.html
https://ru.sputnik.md/20210810/litvinenko-zaregistrirovan-zakon-on-sdelaet-vozmozhnym-otstavku-genprokurora-43772219.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент, прокуратура, суд

Юркомиссия одобрила ряд законопроектов: что ждет генпрокурора и ВСМ

16:43 12.08.2021 (обновлено: 17:00 12.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Несколько законопроектов получили одобрение членов юридической комиссии. Ожидается, что все эти проекты рассмотрят парламентарии на заседании в пятницу.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Парламентская юридическая комиссия по назначениям и иммунитету рассмотрела и одобрила несколько вопросов и законопроектов, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Как отметили в парламенте, речь идет об одобрении отчета проекта решения о создании специальной комиссии для отбора кандидатов на должность народного адвоката. Также был одобрен законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре", который предусматривает включение механизма оценки деятельности генпрокурора.
Кроме того, на заседании комиссии одобрили проект изменения назначений членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП).

Назначение народного адвоката

Что касается назначения народного адвоката, ожидается создания спецкомиссии, в которую войдут члены парламентских комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и юридической комиссии.
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Эта комиссия должна будет принять регламент об организации конкурса. Ее члены изучат полученные резюме кандидатов на должность народного адвоката и в течение 60 дней представят парламенту претендентов.

Назначение членов Высшего совета магистратуры

Общее собрание судей изберет шесть судей в качестве членов совета: четырех – из числа судей и по одному – от Апелляционной и Высшей судебной палаты.
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Законопроект не увеличивает количество судей ВСМ в контексте внесенных в декабре 2020 года конституционных поправок, согласно которым в составе ВСМ должно быть только шесть судей.
"ВСМ объявит о выборах как минимум за два месяца до их проведения. Кандидаты на эти должности будут баллотироваться на выборах не менее чем за четыре недели до общего собрания судей", - сообщают авторы проекта.
Закон вновь вводит требования к кандидатам в судьи: фактическая работа судьей в течение трех лет и отсутствие дисциплинарных санкций в течение последних трех лет. Каждый кандидат должен подать досье лично.

Поправки в закон "О прокуратуре"

Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба этих механизма предусматривают отставку должностного лица.
По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать ВСП более независимым, а в случае необходимости - отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.
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Напомним, согласно статье №58 закона "О прокуратуре" генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".
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