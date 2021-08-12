https://ru.sputnik.md/20210812/yurkomissiya-zakonoproekt-genprokuror-43846986.html

Юркомиссия одобрила ряд законопроектов: что ждет генпрокурора и ВСМ

Юркомиссия одобрила ряд законопроектов: что ждет генпрокурора и ВСМ

Юридическая комиссия одобрила ряд законопроектов: что ждет генпрокурора и ВСМ

2021-08-12T16:43+0300

2021-08-12T16:43+0300

2021-08-12T17:00+0300

общество

в молдове

молдова

парламент

прокуратура

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538415_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_0c2b7df1914d6c547275ec856682176a.jpg

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Парламентская юридическая комиссия по назначениям и иммунитету рассмотрела и одобрила несколько вопросов и законопроектов, сообщили в пресс-службе законодательного органа.Как отметили в парламенте, речь идет об одобрении отчета проекта решения о создании специальной комиссии для отбора кандидатов на должность народного адвоката. Также был одобрен законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре", который предусматривает включение механизма оценки деятельности генпрокурора.Кроме того, на заседании комиссии одобрили проект изменения назначений членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП).Назначение народного адвокатаЧто касается назначения народного адвоката, ожидается создания спецкомиссии, в которую войдут члены парламентских комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и юридической комиссии.Эта комиссия должна будет принять регламент об организации конкурса. Ее члены изучат полученные резюме кандидатов на должность народного адвоката и в течение 60 дней представят парламенту претендентов.Назначение членов Высшего совета магистратурыОбщее собрание судей изберет шесть судей в качестве членов совета: четырех – из числа судей и по одному – от Апелляционной и Высшей судебной палаты. Законопроект не увеличивает количество судей ВСМ в контексте внесенных в декабре 2020 года конституционных поправок, согласно которым в составе ВСМ должно быть только шесть судей. Закон вновь вводит требования к кандидатам в судьи: фактическая работа судьей в течение трех лет и отсутствие дисциплинарных санкций в течение последних трех лет. Каждый кандидат должен подать досье лично. Поправки в закон "О прокуратуре" Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба этих механизма предусматривают отставку должностного лица. По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать ВСП более независимым, а в случае необходимости - отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.Напомним, согласно статье №58 закона "О прокуратуре" генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".

https://ru.sputnik.md/20210810/parlament-soberetsya-vneocherednuyu-sessiyu-kogda-blizhayshee-zasedanie-43778215.html

https://ru.sputnik.md/20210709/kak-pas-spasala-mandat-domniki-manole-35431912.html

https://ru.sputnik.md/20210810/litvinenko-zaregistrirovan-zakon-on-sdelaet-vozmozhnym-otstavku-genprokurora-43772219.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, парламент, прокуратура, суд