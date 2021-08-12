https://ru.sputnik.md/20210812/zaderzhannykh-pomescheny-pod-arest-delo-makhinatsii-zemley-43831560.html
Несколько задержанных по делу о махинациях с землей помещены под арест
Несколько задержанных по делу о махинациях с землей помещены под арест
Несколько задержанных по делу о махинации с землей в Проектном институте по землеустройству помещены под арест
2021-08-12T11:40+0300
2021-08-12T11:40+0300
2021-08-12T11:50+0300
в молдове
предварительный арест
молдова
прокуратура
общество
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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Несколько человек, проходящих по делу о махинациях с землей в Проектном институте по землеустройству, помещены под предварительный арест, сообщили в четверг в Генпрокуратуре. Там отметили, что вице-директор института и один его подчиненный получили 30 дней предварительного ареста, другие два сотрудника - по 20 дней. Еще 13 фигурантов дела помещены под домашний арест на месяц, одного задержанного освободили под юридический контроль. Все они проходят по делу о превышении служебных полномочий, торговле влиянием, а также о пассивной и активной коррупции.Ранее сообщалось, что Антикоррупционная прокуратура при поддержке Национального антикоррупционного центра провела обыски по 55 адресам в рамках уголовного дела.По итогам обысков было изъято девять тысяч евро и 48 тысяч леев, которые, предположительно, выручены от преступной деятельности. Некоторые из обвиняемых признали себя виновными, а другие воспользовались правом не давать показаний.Уголовное дело было возбуждено в начале этого года, и, согласно имеющимся данным, в период с марта по июль 2021 года специалисты института якобы получили от физических лиц и бенефициаров компаний суммы от двух до 250 тысяч евро.В обмен ответственные лица занижали бонитет почв на исследуемых участках земель, тем самым нанеся крупный ущерб бюджетам местных публичных администраций.
https://ru.sputnik.md/20210809/po-delu-o-makhinatsiyakh-s-zemley-zaderzhany-18-chelovek---genprokuratura-43733066.html
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в молдове, предварительный арест, молдова, прокуратура
Несколько задержанных по делу о махинациях с землей помещены под арест
11:40 12.08.2021 (обновлено: 11:50 12.08.2021)
В прокуратуре продолжают расследование нарушений в Проектном институте по землеустройству.
КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Несколько человек, проходящих по делу о махинациях с землей в Проектном институте по землеустройству, помещены под предварительный арест, сообщили в четверг в Генпрокуратуре.
Там отметили, что вице-директор института и один его подчиненный получили 30 дней предварительного ареста, другие два сотрудника - по 20 дней. Еще 13 фигурантов дела помещены под домашний арест на месяц, одного задержанного освободили под юридический контроль.
Все они проходят по делу о превышении служебных полномочий, торговле влиянием, а также о пассивной и активной коррупции.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционная прокуратура при поддержке Национального антикоррупционного центра провела обыски по 55 адресам в рамках уголовного дела.
По итогам обысков было изъято девять тысяч евро и 48 тысяч леев, которые, предположительно, выручены от преступной деятельности. Некоторые из обвиняемых признали себя виновными, а другие воспользовались правом не давать показаний.
Уголовное дело было возбуждено в начале этого года, и, согласно имеющимся данным, в период с марта по июль 2021 года специалисты института якобы получили от физических лиц и бенефициаров компаний суммы от двух до 250 тысяч евро.
В обмен ответственные лица занижали бонитет почв на исследуемых участках земель, тем самым нанеся крупный ущерб бюджетам местных публичных администраций.