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Журавлев: аграрная война с Россией уничтожит экономику Молдовы
Журавлев: аграрная война с Россией уничтожит экономику Молдовы
Генеральный директор Института региональных проблем (РФ) объяснил, чем может обернуться отказ сотрудничать с Россией, в каком состоянии современный рынок Европы и каков идеал прозападного политика.
2021-08-12T08:00+0300
2021-08-12T08:00+0300
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Журавлев: аграрная война с Россией уничтожит экономику Молдовы
Журавлев: аграрная война с Россией уничтожит экономику Молдовы
Незамысловатую позицию Запада заключает следующая формула – мы вам даем демократию, а хлеб пусть вам дают русские. В такой ситуации отказ от сотрудничества с Россией приведет к краху экономики Молдовы, потому что ее главным экспортным товаром является сельскохозяйственная продукция. В Европе сельхозпродукции переизбыток, поэтому там никто молдаван с яблоками не ждет. Поляки попытались завести яблоки в Россию под видом пива, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.Россия должна, продолжил Журавлев, покупать молдавские товары – в первую очередь продовольственные. Такие яблоки, как в Молдове, под Курском не вызревают – холодно. В Россия и при царе, и во времена коммунистов вокруг Москвы, во Владимире росли огромные яблочные сады, но других сортов. Было бы выгодно, чтобы холодная Россия закупала у Молдовы, не занимаясь благотворительностью, ее оригинальную сельскохозяйственную продукцию."Прозападные политики хотят, чтобы мы все скупали и быстро уходили. Россия существует только как некий сток молдавских товаров, чтобы у Молдовы были деньги. А дальше мы должны заткнуться, сидеть и не мешать развитию демократии в Молдове. А Запад пусть во все вмешивается, но ни за что не платит. Вот идеал прозападного политика. В этой ситуации не приходится говорить ни да, ни нет: скажешь "да" – перестанешь быть прозападным, скажешь "нет" – непонятно, куда продавать товары", - заключил собеседник.
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экспертиза, подкасты, аудио

Журавлев: аграрная война с Россией уничтожит экономику Молдовы

08:00 12.08.2021
453
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Журавлев: аграрная война с Россией уничтожит экономику Молдовы
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Генеральный директор Института региональных проблем (РФ) объяснил, чем может обернуться отказ сотрудничать с Россией, в каком состоянии современный рынок Европы и каков идеал прозападного политика.
Незамысловатую позицию Запада заключает следующая формула – мы вам даем демократию, а хлеб пусть вам дают русские. В такой ситуации отказ от сотрудничества с Россией приведет к краху экономики Молдовы, потому что ее главным экспортным товаром является сельскохозяйственная продукция. В Европе сельхозпродукции переизбыток, поэтому там никто молдаван с яблоками не ждет. Поляки попытались завести яблоки в Россию под видом пива, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.

"Сейчас рынок ЕС настолько перегружен сельскохозяйственной продукцией, что Молдова, которая в системе Запада является аутсайдером, ничего на этом не выиграет, а жить как-то надо. Поэтому Запад совершенно не готов ее кормить и давать кредиты. Он дает кредиты недоразвитым членам ЕС – Греции, Прибалтике, а третьим странам – нет. Естественно, что прозападные политики хотят дружить с Западом, но при этом кто-то их должен кормить", - говорит эксперт.

Россия должна, продолжил Журавлев, покупать молдавские товары – в первую очередь продовольственные. Такие яблоки, как в Молдове, под Курском не вызревают – холодно. В Россия и при царе, и во времена коммунистов вокруг Москвы, во Владимире росли огромные яблочные сады, но других сортов. Было бы выгодно, чтобы холодная Россия закупала у Молдовы, не занимаясь благотворительностью, ее оригинальную сельскохозяйственную продукцию.
"Прозападные политики хотят, чтобы мы все скупали и быстро уходили. Россия существует только как некий сток молдавских товаров, чтобы у Молдовы были деньги. А дальше мы должны заткнуться, сидеть и не мешать развитию демократии в Молдове. А Запад пусть во все вмешивается, но ни за что не платит. Вот идеал прозападного политика. В этой ситуации не приходится говорить ни да, ни нет: скажешь "да" – перестанешь быть прозападным, скажешь "нет" – непонятно, куда продавать товары", - заключил собеседник.
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