https://ru.sputnik.md/20210813/biznes-maskaki-ptsr-testy-kak-zarabatyvayut-zhiteli-moldova-43894052.html

Бизнес на масках и ПЦР-тестах: как зарабатывают на жителях Молдовы

Бизнес на масках и ПЦР-тестах: как зарабатывают на жителях Молдовы

Видеоподкаст о том, кто и как зарабатывает на жителях Молдовы в период пандемии

2021-08-13T21:44+0300

2021-08-13T21:44+0300

2021-08-13T21:44+0300

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молдова

тесты

фармкомпании

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За время пандемии, фактически начавшейся в Молдове в марте 2020 года, многих граждан страны возмущало то, как фармацевтические компании в стране зарабатывали на доходах граждан.Это касается, в первую очередь, стоимости медицинских масок, которые еще в прошлом году стоили по восемь леев за штуку, а сегодня их цена составляет два лея 80 банов. Серьезная разница – не правда ли?В сезон отпусков анализы на коронавирус пользуются ажиотажным спросом. Удовольствие это недешевое. У многих граждан Молдовы возникает резонный вопрос: насколько обоснована цена ПЦР-тестирования?Себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части может составлять сегодня от 60 до 85 леев. Но подчеркну: это только лабораторная часть. Она может меняться в соответствии с конкретными технологическими картами и затратами лаборатории. Так, например, от объема закупок зависит цена тех или иных расходных материалов. При этом себестоимость самого ПЦР-тестирования редко существенно влияет на себестоимость всей услуги.Как фармацевтические кампании и частные лаборатории наживаются на гражданах Молдовы при продаже медицинских масок и проведении ПЦР-тестов на выявление коронавируса? От чего зависит цена на проведение ПЦР-теста? Что необходимо сделать госорганам Молдовы для того, чтобы на жителях страны дельцы не наживали целые состояние при пандемии? Эти и другие вопросы обсудили с экономическим экспертом Сергеем Унгуряну.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, тесты, фармкомпании, видео