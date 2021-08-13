Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210813/biznes-maskaki-ptsr-testy-kak-zarabatyvayut-zhiteli-moldova-43894052.html
Бизнес на масках и ПЦР-тестах: как зарабатывают на жителях Молдовы
Бизнес на масках и ПЦР-тестах: как зарабатывают на жителях Молдовы
Видеоподкаст о том, кто и как зарабатывает на жителях Молдовы в период пандемии
2021-08-13T21:44+0300
2021-08-13T21:44+0300
радио
молдова
тесты
фармкомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43895979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d73fbe4f3da800964e91dfc4c2d1f1be.jpg
За время пандемии, фактически начавшейся в Молдове в марте 2020 года, многих граждан страны возмущало то, как фармацевтические компании в стране зарабатывали на доходах граждан.Это касается, в первую очередь, стоимости медицинских масок, которые еще в прошлом году стоили по восемь леев за штуку, а сегодня их цена составляет два лея 80 банов. Серьезная разница – не правда ли?В сезон отпусков анализы на коронавирус пользуются ажиотажным спросом. Удовольствие это недешевое. У многих граждан Молдовы возникает резонный вопрос: насколько обоснована цена ПЦР-тестирования?Себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части может составлять сегодня от 60 до 85 леев. Но подчеркну: это только лабораторная часть. Она может меняться в соответствии с конкретными технологическими картами и затратами лаборатории. Так, например, от объема закупок зависит цена тех или иных расходных материалов. При этом себестоимость самого ПЦР-тестирования редко существенно влияет на себестоимость всей услуги.Как фармацевтические кампании и частные лаборатории наживаются на гражданах Молдовы при продаже медицинских масок и проведении ПЦР-тестов на выявление коронавируса? От чего зависит цена на проведение ПЦР-теста? Что необходимо сделать госорганам Молдовы для того, чтобы на жителях страны дельцы не наживали целые состояние при пандемии? Эти и другие вопросы обсудили с экономическим экспертом Сергеем Унгуряну.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0d/43895979_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58c31ea843a9d7ad69b157651940ff15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, тесты, фармкомпании, видео

Бизнес на масках и ПЦР-тестах: как зарабатывают на жителях Молдовы

21:44 13.08.2021
39
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Экономический эксперт Сергей Унгуряну порассуждал, что необходимо сделать госорганам Молдовы для того, чтобы на жителях страны дельцы не наживали целые состояние при пандемии.
За время пандемии, фактически начавшейся в Молдове в марте 2020 года, многих граждан страны возмущало то, как фармацевтические компании в стране зарабатывали на доходах граждан.
Это касается, в первую очередь, стоимости медицинских масок, которые еще в прошлом году стоили по восемь леев за штуку, а сегодня их цена составляет два лея 80 банов. Серьезная разница – не правда ли?
В сезон отпусков анализы на коронавирус пользуются ажиотажным спросом. Удовольствие это недешевое. У многих граждан Молдовы возникает резонный вопрос: насколько обоснована цена ПЦР-тестирования?
Себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части может составлять сегодня от 60 до 85 леев. Но подчеркну: это только лабораторная часть. Она может меняться в соответствии с конкретными технологическими картами и затратами лаборатории. Так, например, от объема закупок зависит цена тех или иных расходных материалов. При этом себестоимость самого ПЦР-тестирования редко существенно влияет на себестоимость всей услуги.
Как фармацевтические кампании и частные лаборатории наживаются на гражданах Молдовы при продаже медицинских масок и проведении ПЦР-тестов на выявление коронавируса? От чего зависит цена на проведение ПЦР-теста? Что необходимо сделать госорганам Молдовы для того, чтобы на жителях страны дельцы не наживали целые состояние при пандемии? Эти и другие вопросы обсудили с экономическим экспертом Сергеем Унгуряну.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:44Бизнес на масках и ПЦР-тестах: как зарабатывают на жителях Молдовы
21:21Обновлен список противоэпидемических ограничений в Молдове
21:16Сдают без боя: почему талибы стремительно захватывают Афганистан
21:08Прокуратура ответила на обвинения в бездействии по делу о "краже века"
20:49Правила въезда в другие страны в августе: куда можно поехать
20:16В парламенте утвердили новый Таможенный кодекс: что последует дальше
19:49В Криулянах предотвратили самоубийство: детали от полиции
19:23Молдавские пожарные спасли черепах от пожара в Греции
18:58SputnikPro: как раскрутиться на YouTube
18:39В парламенте создали комиссию для подбора кандидатов в омбудсмены
18:17Глава Совета по конкуренции официально отправлен в отставку
17:58Певицу МакSим готовят к выписке из больницы
17:34Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:23Депутаты приняли изменения в регламент назначения директора НАЦ
16:48В Молдове - новые меры в связи с COVID: какие правила въезда и выезда действуют
16:27В Кишиневе возможно введение "оранжевого кода" COVID-опасности
16:17Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают
16:01Заседание исполкома УЕФА пройдет в Молдове
15:50"Электронное правительство" России теперь - без импортного ПО
15:25Девочка из Молдовы погибла в страшной аварии в Италии