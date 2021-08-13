https://ru.sputnik.md/20210813/biznes-maskaki-ptsr-testy-kak-zarabatyvayut-zhiteli-moldova-43894052.html
Бизнес на масках и ПЦР-тестах: как зарабатывают на жителях Молдовы
Бизнес на масках и ПЦР-тестах: как зарабатывают на жителях Молдовы
Видеоподкаст о том, кто и как зарабатывает на жителях Молдовы в период пандемии
2021-08-13T21:44+0300
2021-08-13T21:44+0300
2021-08-13T21:44+0300
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За время пандемии, фактически начавшейся в Молдове в марте 2020 года, многих граждан страны возмущало то, как фармацевтические компании в стране зарабатывали на доходах граждан.Это касается, в первую очередь, стоимости медицинских масок, которые еще в прошлом году стоили по восемь леев за штуку, а сегодня их цена составляет два лея 80 банов. Серьезная разница – не правда ли?В сезон отпусков анализы на коронавирус пользуются ажиотажным спросом. Удовольствие это недешевое. У многих граждан Молдовы возникает резонный вопрос: насколько обоснована цена ПЦР-тестирования?Себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части может составлять сегодня от 60 до 85 леев. Но подчеркну: это только лабораторная часть. Она может меняться в соответствии с конкретными технологическими картами и затратами лаборатории. Так, например, от объема закупок зависит цена тех или иных расходных материалов. При этом себестоимость самого ПЦР-тестирования редко существенно влияет на себестоимость всей услуги.Как фармацевтические кампании и частные лаборатории наживаются на гражданах Молдовы при продаже медицинских масок и проведении ПЦР-тестов на выявление коронавируса? От чего зависит цена на проведение ПЦР-теста? Что необходимо сделать госорганам Молдовы для того, чтобы на жителях страны дельцы не наживали целые состояние при пандемии? Эти и другие вопросы обсудили с экономическим экспертом Сергеем Унгуряну.
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Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
молдова, тесты, фармкомпании, видео
Бизнес на масках и ПЦР-тестах: как зарабатывают на жителях Молдовы
Экономический эксперт Сергей Унгуряну порассуждал, что необходимо сделать госорганам Молдовы для того, чтобы на жителях страны дельцы не наживали целые состояние при пандемии.
За время пандемии, фактически начавшейся в Молдове в марте 2020 года, многих граждан страны возмущало то, как фармацевтические компании в стране зарабатывали на доходах граждан.
Это касается, в первую очередь, стоимости медицинских масок, которые еще в прошлом году стоили по восемь леев за штуку, а сегодня их цена составляет два лея 80 банов. Серьезная разница – не правда ли?
В сезон отпусков анализы на коронавирус пользуются ажиотажным спросом. Удовольствие это недешевое. У многих граждан Молдовы возникает резонный вопрос: насколько обоснована цена ПЦР-тестирования?
Себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части может составлять сегодня от 60 до 85 леев. Но подчеркну: это только лабораторная часть. Она может меняться в соответствии с конкретными технологическими картами и затратами лаборатории. Так, например, от объема закупок зависит цена тех или иных расходных материалов. При этом себестоимость самого ПЦР-тестирования редко существенно влияет на себестоимость всей услуги.
Как фармацевтические кампании и частные лаборатории наживаются на гражданах Молдовы при продаже медицинских масок и проведении ПЦР-тестов на выявление коронавируса? От чего зависит цена на проведение ПЦР-теста? Что необходимо сделать госорганам Молдовы для того, чтобы на жителях страны дельцы не наживали целые состояние при пандемии? Эти и другие вопросы обсудили с экономическим экспертом Сергеем Унгуряну.