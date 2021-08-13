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Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову
Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову
Политический аналитик оценил визит в Молдову заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и шансы Молдовы на возобновление беспошлинной торговли между нашими странами.
2021-08-13T08:00+0300
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Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову
Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову
На данный момент, продолжил Брутер, Россия готова идти на уступки там, где это представляется ей наиболее важным – например, экспорт-импорт сельскохозяйственной продукции. Россия сегодня зависит от импорта сельхозпродукции, и ситуацию на этом рынке достаточно напряженная."Есть серьезные проблемы с ценами, поэтому, я думаю, что если Молдова правильно себя поведет в этом направлении, добиться возобновления беспошлинной торговли в течении месяца-полутора будет несложно. Что касается остальных вопросов, то, как сказал Козак, Россия готова их решать, но выгодно должно быть не только Молдове, но и России", - заключил собеседник.
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Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову

08:00 13.08.2021
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Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Политический аналитик оценил визит в Молдову заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и шансы Молдовы на возобновление беспошлинной торговли между нашими странами.

"Дело в том, что визит Дмитрия Козака должен был показать, что для России смена власти в Молдове не является каким-то препятствием. Россия уверенно готова дружить. Россия хочет дружить на взаимной основе".

Владимир Брутер - Sputnik Молдова
Владимир Брутер
Политический аналитик и эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ
На данный момент, продолжил Брутер, Россия готова идти на уступки там, где это представляется ей наиболее важным – например, экспорт-импорт сельскохозяйственной продукции. Россия сегодня зависит от импорта сельхозпродукции, и ситуацию на этом рынке достаточно напряженная.
"Есть серьезные проблемы с ценами, поэтому, я думаю, что если Молдова правильно себя поведет в этом направлении, добиться возобновления беспошлинной торговли в течении месяца-полутора будет несложно. Что касается остальных вопросов, то, как сказал Козак, Россия готова их решать, но выгодно должно быть не только Молдове, но и России", - заключил собеседник.
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