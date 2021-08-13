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Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову

Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову

Политический аналитик оценил визит в Молдову заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и шансы Молдовы на возобновление беспошлинной торговли между нашими странами.

2021-08-13T08:00+0300

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Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову Брутер: зачем Дмитрий Козак прилетал в Молдову

На данный момент, продолжил Брутер, Россия готова идти на уступки там, где это представляется ей наиболее важным – например, экспорт-импорт сельскохозяйственной продукции. Россия сегодня зависит от импорта сельхозпродукции, и ситуацию на этом рынке достаточно напряженная."Есть серьезные проблемы с ценами, поэтому, я думаю, что если Молдова правильно себя поведет в этом направлении, добиться возобновления беспошлинной торговли в течении месяца-полутора будет несложно. Что касается остальных вопросов, то, как сказал Козак, Россия готова их решать, но выгодно должно быть не только Молдове, но и России", - заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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