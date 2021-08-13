https://ru.sputnik.md/20210813/chisinau-vvedenie-oranzhevii-kod-covid-opasnosti-43883705.html

В Кишиневе возможно введение "оранжевого кода" COVID-опасности

В Кишиневе возможно введение "оранжевого кода" COVID-опасности

Примар Кишинева рассказал, что эксперты предупреждают о том, что в столице возможен уровень опасности "оранжевый код" в области общественного здравоохранения.

2021-08-13T16:27+0300

2021-08-13T16:27+0300

2021-08-13T16:33+0300

коронавирус

кишинев

ион чебан

оранжевый код

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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что специалисты предупреждают, что в столице возможен "оранжевый код" опасности в области общественного здравоохранения. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Facebook.Комментируя ситуацию с COVID-19 в Кишиневе, Чебан отметил, что "статистика дает пессимистические прогнозы появления новой волны пандемии COVID-19".По его словам, муниципальная система здравоохранения готова постепенно активировать стратегические больницы с профилем COVID-19, включая отделения интенсивной терапии и реанимации."Дела не могут идти в правильном направлении до тех пор, пока у нас нет широкого охвата населения вакцинацией. На сегодняшний день в муниципии уровень вакцинации против COVID-19 составляет около 29% (по стране - порядка 19%)", – обратил внимание Чебан.Как считает примар, в преддверии нового учебного года необходимо срочно ускорить вакцинацию учителей, чтобы начать новый учебный год безопасно и с физическим присутствием детей в классах."Сегодня охват вакцинацией сотрудников системы образования составляет около 70%. Август остается последним месяцем для вакцинации, чтобы предотвратить новую волну пандемии. Отмечаем, что многие страны возвращаются к более жестким мерам, вводя новые и старые ограничения", – добавил Чебан.Он напомнил о полноценной работе 70 пунктов вакцинации, включая троллейбус и автобус."Напомню, что сегодня доступны практически все типы вакцин, одобренные на международном уровне. Надеемся, что центральные власти и дальше будут обеспечивать поставку вакцин. Вакцинация против COVID-19 – необходимость для всех граждан, для здоровья и предотвращения смертельных случаев из-за осложнений", – сказал примар.Чебан призвал соблюдать меры безопасности – обязательно носить защитную маску во всех закрытых помещениях, в магазинах, в общественном транспорте, на остановках, на мероприятиях с большим скоплением людей."Еще раз прошу помощи Министерства внутренних дел и Главного инспектората карабинеров в контроле соблюдения правил, в предупреждении и наказаниях, в зависимости от обстоятельств, лиц, которые по-прежнему сопротивляются правилам общественного здравоохранения", – заключил столичный градоначальник.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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https://ru.sputnik.md/20210811/buduschee-covid-19-otvet-infektsionist-43811308.html

https://ru.sputnik.md/20210807/biomarker-covid-19-43696821.html

кишинев

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2021

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кишинев, ион чебан, оранжевый код