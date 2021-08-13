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Что будет с ценами на бензин: депутаты утвердили важные поправки
Что будет с ценами на бензин: депутаты утвердили важные поправки
Что будет с ценами на бензин депутаты утвердили важные поправки в закон о нефтепродуктов
2021-08-13T14:01+0300
2021-08-13T14:04+0300
экономика
в молдове
молдова
нарэ
национальное агентство по регулированию в энергетике
бензин
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парламенте в первом чтении утвердили законопроект о внесении поправок в закон "О рынке нефтепродуктов". За него проголосовало 57 народных избранников. Положения документа перед парламентариями зачитал один из его авторов депутат фракции "Действие и солидарность" Владимир Боля. Согласно законопроекту, предлагается прямо и недвусмысленно указать в законе, что максимальные розничные цены на основные нефтепродукты устанавливаются Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) на основе Методики расчета и применения цен на нефтепродукты.Авторы предлагают установить максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа (бензин А95 и дизельное топливо), рассчитывать и публиковать ее ежедневно на сайте НАРЭ. Как уверены авторы, в результате оптовый рынок топлива, а также розничные цены на сжиженный газ и все другие виды продукции, кроме базовых, станут свободными.
https://ru.sputnik.md/20210811/nare-vysmeyalo-slukhi-o-suschestvovanii-serogo-rynka-nefteproduktov-v-moldove-43807111.html
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в молдове, молдова, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин

Что будет с ценами на бензин: депутаты утвердили важные поправки

14:01 13.08.2021 (обновлено: 14:04 13.08.2021)
113
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Народные избранники решили исправить ряд ошибок, допущенных в тексте закона о нефтепродуктах после внесения в него поправок по инициативе независимого депутата парламента прошлого созыва.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парламенте в первом чтении утвердили законопроект о внесении поправок в закон "О рынке нефтепродуктов".
За него проголосовало 57 народных избранников.
Положения документа перед парламентариями зачитал один из его авторов депутат фракции "Действие и солидарность" Владимир Боля.

Предлагается срочно вмешаться в некоторые положения закона касательно рынка нефтепродуктов. Речь о положениях, внесенных ранее по инициативе независимого депутата Александра Олейника. Предполагается убрать все двусмысленности и ошибки, допущенные в тексте закона, которые могут спровоцировать рискованные ситуации.

Владимир Боля - Sputnik Молдова
Владимир Боля
депутат PAS
Согласно законопроекту, предлагается прямо и недвусмысленно указать в законе, что максимальные розничные цены на основные нефтепродукты устанавливаются Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) на основе Методики расчета и применения цен на нефтепродукты.
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Авторы предлагают установить максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа (бензин А95 и дизельное топливо), рассчитывать и публиковать ее ежедневно на сайте НАРЭ.
Как уверены авторы, в результате оптовый рынок топлива, а также розничные цены на сжиженный газ и все другие виды продукции, кроме базовых, станут свободными.
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