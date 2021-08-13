https://ru.sputnik.md/20210813/chto-budet-tsenami-na-benzin-deputaty-utverdili-popravki-43877599.html

Что будет с ценами на бензин: депутаты утвердили важные поправки

Что будет с ценами на бензин: депутаты утвердили важные поправки

Что будет с ценами на бензин депутаты утвердили важные поправки в закон о нефтепродуктов

2021-08-13T14:01+0300

2021-08-13T14:01+0300

2021-08-13T14:04+0300

экономика

в молдове

молдова

нарэ

национальное агентство по регулированию в энергетике

бензин

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парламенте в первом чтении утвердили законопроект о внесении поправок в закон "О рынке нефтепродуктов". За него проголосовало 57 народных избранников. Положения документа перед парламентариями зачитал один из его авторов депутат фракции "Действие и солидарность" Владимир Боля. Согласно законопроекту, предлагается прямо и недвусмысленно указать в законе, что максимальные розничные цены на основные нефтепродукты устанавливаются Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) на основе Методики расчета и применения цен на нефтепродукты.Авторы предлагают установить максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа (бензин А95 и дизельное топливо), рассчитывать и публиковать ее ежедневно на сайте НАРЭ. Как уверены авторы, в результате оптовый рынок топлива, а также розничные цены на сжиженный газ и все другие виды продукции, кроме базовых, станут свободными.

https://ru.sputnik.md/20210811/nare-vysmeyalo-slukhi-o-suschestvovanii-serogo-rynka-nefteproduktov-v-moldove-43807111.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, нарэ, национальное агентство по регулированию в энергетике, бензин