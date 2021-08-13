https://ru.sputnik.md/20210813/criuleni-predotvratili-samoubiystvo-43889121.html
В Криулянах предотвратили самоубийство: детали от полиции
В Криулянах предотвратили самоубийство: детали от полиции
В Криулянах полицейские и миротворцы предотвратили самоубийство
2021-08-13T19:49+0300
2021-08-13T19:49+0300
2021-08-13T19:49+0300
общество
в молдове
молдова
самоубийство
криуляны
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В Криулянах полицейским удалость предотвратить самоубийство женщины. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). Как отметили в ГИП, все произошло на мосту, недалеко от приднестровской пограничной зоны. "Полицейские пограничного поста были вызваны в связи с тем, что женщина пыталась спрыгнуть с моста в Днестр", - говорится в пресс-релизе полиции. Сотрудник Инспектора полиции Криулян вместе с миротворцами сумели помешать женщине и спасти ее в последний момент. По данным полиции, после спасения женщина рассказала, что чувствовала себя одиноко после смерти мужа. В итоге 35-летнюю уроженку одного из населенных пунктов Приднестровья отправили в районную больницу Криулян для оказания медпомощи и получения услуг психолога.
https://ru.sputnik.md/20210720/operatsiya-spasateley-v-Kishineve-muzhchine-ne-dali-sovershit-samoubiystvo-35588240.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, самоубийство, криуляны
В Криулянах предотвратили самоубийство: детали от полиции
Полицейским и миротворцам удалось спасти женщину в последний момент.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В Криулянах полицейским удалость предотвратить самоубийство женщины. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
Как отметили в ГИП, все произошло на мосту, недалеко от приднестровской пограничной зоны.
"Полицейские пограничного поста были вызваны в связи с тем, что женщина пыталась спрыгнуть с моста в Днестр", - говорится в пресс-релизе полиции.
Сотрудник Инспектора полиции Криулян вместе с миротворцами сумели помешать женщине и спасти ее в последний момент.
По данным полиции, после спасения женщина рассказала, что чувствовала себя одиноко после смерти мужа.
В итоге 35-летнюю уроженку одного из населенных пунктов Приднестровья отправили в районную больницу Криулян для оказания медпомощи и получения услуг психолога.