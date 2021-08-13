https://ru.sputnik.md/20210813/deputaty-izmeneniya-naznachenie-direktor-nats-43887728.html
Депутаты приняли изменения в регламент назначения директора НАЦ
Депутаты приняли изменения в регламент назначения директора НАЦ
Депутаты утвердили изменения в регламент назначения директора НАЦ
2021-08-13T17:23+0300
2021-08-13T17:23+0300
2021-08-13T17:47+0300
общество
в молдове
молдова
национальный антикоррупционный центр
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парламенте приняли в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон о Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Проголосовали в поддержку этого документа 58 народных избранников. Авторы законопроекта предлагают, чтобы теперь главу НАЦ на пять лет назначал парламент большинством голосов. Предложить кандидата должно не менее 20 депутатов, также должно быть получено положительное заключение юридической комиссии по назначениям и иммунитету. В то же время упомянутая парламентская комиссия должна будет проверить соответствие кандидатов ко всем требованиям, установленным парламентом, а также будет представлять заключения о выполнении всех условий для назначения на должность. По данным авторов проекта, внесение упомянутых поправок поможет НАЦ "в полной мере участвовать в реализации стратегии по обеспечению честной и независимой юстиции на 2021-2024 годы и плана действий по ее реализации и исполнению обязанностей в сфере борьбы с коррупцией".
https://ru.sputnik.md/20210730/dva-sotrudnika-nalogovoy-sluzhby-nats-vzyatki-43417600.html
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Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр
Депутаты приняли изменения в регламент назначения директора НАЦ
17:23 13.08.2021 (обновлено: 17:47 13.08.2021)
Теперь директора НАЦ сможет назначать парламент большинством голосов.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парламенте приняли в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон о Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Проголосовали в поддержку этого документа 58 народных избранников.
Авторы законопроекта предлагают, чтобы теперь главу НАЦ на пять лет назначал парламент большинством голосов.
Предложить кандидата должно не менее 20 депутатов, также должно быть получено положительное заключение юридической комиссии по назначениям и иммунитету.
В то же время упомянутая парламентская комиссия должна будет проверить соответствие кандидатов ко всем требованиям, установленным парламентом, а также будет представлять заключения о выполнении всех условий для назначения на должность.
По данным авторов проекта, внесение упомянутых поправок поможет НАЦ "в полной мере участвовать в реализации стратегии по обеспечению честной и независимой юстиции на 2021-2024 годы и плана действий по ее реализации и исполнению обязанностей в сфере борьбы с коррупцией".