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Девочка из Молдовы погибла в страшной аварии в Италии
Девочка из Молдовы погибла в страшной аварии в Италии
Девочка из молдовы погибла в страшной аварии в Италии
2021-08-13T15:25+0300
2021-08-13T15:34+0300
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Трагедия пришла в семью проживающих в Италии молдаван - их 8-летняя дочь погибла в автокатастрофе.ДТП произошло 11 августа в коммуне Казале-суль-Силе в провинции Тревизо региона Венето. Автомобиль, в котором находился ребенок, столкнулся с другим автомобилем и загорелся.По данным местных СМИ, девочка находилась в машине Volkswagen Golf вместе с мамой, младшей сестрой и тетей, которая сидела за рулем. В какой-то момент Volkswagen столкнулся лоб в лоб с автомобилем Fiat Tipo, которым управлял 50-летний мужчина из коммуны Ронкаде. После аварии один из автомобилей загорелся.Ребенок был пристегнут. Пострадавшую женщину из горящего автомобиля вытащил пожарный, который находился неподалеку (ехал в отпуск) и стал свидетелем страшной аварии. Он оказал раненым первую помощь и попытался погасить пламя с помощью огнетушителя. На место аварии прибыли пожарные и медики.Девочку увезла скорая помощь, врачи проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно: произошла остановка сердца, ребенок скончался.В больницу также были доставлены младшая сестра, мать и тетя девочки, которые, к счастью, не получили серьезных травм.Молдавская семья недавно приехала в Италию, чтобы начать новую жизнь.Причины столкновения выясняются в дорожной полиции Тревизо.
https://ru.sputnik.md/20210728/italia-livni-zatopili-provintsiyu-komo-43330428.html
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Марина Гончарук
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в мире, молдова, италия

Девочка из Молдовы погибла в страшной аварии в Италии

15:25 13.08.2021 (обновлено: 15:34 13.08.2021)
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© Photo : Vigili del FuocoДТП в Италии, где погибла 8-летняя девочка из Молдовы
ДТП в Италии, где погибла 8-летняя девочка из Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Photo : Vigili del Fuoco
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Погибшей в ДТП в Италии девочке было всего восемь лет.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Трагедия пришла в семью проживающих в Италии молдаван - их 8-летняя дочь погибла в автокатастрофе.
ДТП произошло 11 августа в коммуне Казале-суль-Силе в провинции Тревизо региона Венето. Автомобиль, в котором находился ребенок, столкнулся с другим автомобилем и загорелся.
По данным местных СМИ, девочка находилась в машине Volkswagen Golf вместе с мамой, младшей сестрой и тетей, которая сидела за рулем. В какой-то момент Volkswagen столкнулся лоб в лоб с автомобилем Fiat Tipo, которым управлял 50-летний мужчина из коммуны Ронкаде. После аварии один из автомобилей загорелся.
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Ребенок был пристегнут. Пострадавшую женщину из горящего автомобиля вытащил пожарный, который находился неподалеку (ехал в отпуск) и стал свидетелем страшной аварии. Он оказал раненым первую помощь и попытался погасить пламя с помощью огнетушителя. На место аварии прибыли пожарные и медики.
Девочку увезла скорая помощь, врачи проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно: произошла остановка сердца, ребенок скончался.
ДТП в Оргеевском районе - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
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В больницу также были доставлены младшая сестра, мать и тетя девочки, которые, к счастью, не получили серьезных травм.
Молдавская семья недавно приехала в Италию, чтобы начать новую жизнь.
Причины столкновения выясняются в дорожной полиции Тревизо.
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