https://ru.sputnik.md/20210813/dodon-raskryl-detali-vstrechi-bloka-pkrm-psrm-s-dmitriem-kozakom-43871505.html

Додон раскрыл детали встречи блока ПКРМ-ПСРМ с Дмитрием Козаком

Додон раскрыл детали встречи блока ПКРМ-ПСРМ с Дмитрием Козаком

Детали встречи Блока коммунистов и социалистов с Дмитрием Козаком

2021-08-13T11:44+0300

2021-08-13T11:44+0300

2021-08-13T12:18+0300

политика

в молдове

кишинев

молдова

игорь додон

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Председатель Партии социалистов Игорь Додон раскрыл детали встречи Блока коммунистов и социалистов с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По его словам, стороны обсуждали ряд важных вопросов двусторонней повестки. В частности, Додон выделил несколько самых важных тем. Он добавил, что среди срочных вопросов, которые необходимо обсуждать с Россией, также и социальная защита молдавских граждан в РФ. "За последние несколько лет было разработано соответствующее соглашение с российской стороной, которое принимало правительство Иона Кику. Его нужно только утвердить в нынешнем правительстве и затем в парламенте", - уточнил Додон.О беспошлинной торговлеВторой вопрос, как подчеркнул лидер ПСРМ, касается экспорта молдавских продуктов на российский рынок. Он напомнил, что до конца марта 2021 года действовало соглашение между президентами РФ и Молдовы от 2018 года о беспошлинной торговле по пяти позициям: "молдавские производители могли экспортировать без пошлин, сэкономив больше миллиарда леев".Поставки газа из России"Другое касается энергетического сектора, 1 октября истекает контракт на поставку газа с Россией, который был подписан прошлой властью. Контракт был выгоден для Молдовы и позволил снизить тариф на газ для наших жителей, договор позволял в этом году закупать газ по 125 долларов, когда на рынке цены были по 400-500 долларов. До истечения контракта осталось полтора месяца", - уточнил Додон.Как подчеркнул Додон, решать вопрос с поставками газа он мог в должности президента, а теперь такие задачи не в его компетенции, однако, он может отправиться в Москву и побеседовать с партнерами в России. В то же время лидер социалистов отметил, что его прошедшая встреча с Дмитрием Козаком "не была первой за последний месяц, возможно, будут вскоре встречи с коллегами из Госдумы РФ".По мнению Додона, очень важно, чтобы стратегические отношения между Молдовой и Россией продолжались. Лидер ПСРМ прокомментировал заявления Козака по Приднестровью. "Я много раз говорил, что это наша внутренняя проблема. Нам нужно разработать концепт по объединению страны, найти консенсус и вести переговоры с коллегами в Тирасполе и после появления внутреннего консенсуса тогда можно будет начинать обсуждения на международном уровне. Это правильный подход", - пояснил Додон.Визит Дмитрия Козака в КишиневДмитрий Козак совершил визит в Кишинев 11 августа. Сначала состоялась дискуссия с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Переговоры длились около двух часов. В них также приняли участие глава МИДЕИ Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский. Кроме того, в беседе участвовали министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по внешней политике Кристина Герасимов. Позднее состоялась краткая встреча Козака с представителями Блока коммунистов и социалистов.

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https://ru.sputnik.md/20210811/pervye-zayavleniya-mayi-sandu-po-itogam-vstrechi-s-dmitriem-kozakom-43821595.html

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в молдове, кишинев, молдова, игорь додон, дмитрий козак