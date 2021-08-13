https://ru.sputnik.md/20210813/eksperty-ob-istinnykh-prichinakh-vizita-dmitriya-kozaka-v-moldovu-43858685.html

Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову

Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову

Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову

2021-08-13T08:30+0300

2021-08-13T08:30+0300

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радио

молдова

майя санду

дмитрий козак

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Встреча заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Молдовы Майей Санду длилась около двух часов. Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову. После встречи стороны демонстрировали взаимное уважение и сдержанный оптимизм. На чем он основан? Об этом расскажут российские политики и политологи - Артем Туров, член думского комитета по делам СНГ, Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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