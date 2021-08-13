https://ru.sputnik.md/20210813/eksperty-ob-istinnykh-prichinakh-vizita-dmitriya-kozaka-v-moldovu-43858685.html
Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову
Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову
Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову
2021-08-13T08:30+0300
2021-08-13T08:30+0300
2021-08-13T08:30+0300
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молдова
майя санду
дмитрий козак
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Встреча заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Молдовы Майей Санду длилась около двух часов. Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову. После встречи стороны демонстрировали взаимное уважение и сдержанный оптимизм. На чем он основан? Об этом расскажут российские политики и политологи - Артем Туров, член думского комитета по делам СНГ, Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
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молдова, майя санду, дмитрий козак, видео
Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову
В пятничном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем с российскими политиками и экспертами визит в Молдову Дмитрия Козака.
Встреча заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Молдовы Майей Санду длилась около двух часов. Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову. После встречи стороны демонстрировали взаимное уважение и сдержанный оптимизм. На чем он основан? Об этом расскажут российские политики и политологи - Артем Туров, член думского комитета по делам СНГ, Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.