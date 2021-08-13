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Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову
Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову
Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову
2021-08-13T08:30+0300
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Встреча заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Молдовы Майей Санду длилась около двух часов. Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову. После встречи стороны демонстрировали взаимное уважение и сдержанный оптимизм. На чем он основан? Об этом расскажут российские политики и политологи - Артем Туров, член думского комитета по делам СНГ, Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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Эксперты - об истинных причинах визита Дмитрия Козака в Молдову

08:30 13.08.2021
448
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В пятничном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем с российскими политиками и экспертами визит в Молдову Дмитрия Козака.
Встреча заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Молдовы Майей Санду длилась около двух часов. Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову. После встречи стороны демонстрировали взаимное уважение и сдержанный оптимизм. На чем он основан? Об этом расскажут российские политики и политологи - Артем Туров, член думского комитета по делам СНГ, Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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