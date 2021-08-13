https://ru.sputnik.md/20210813/elektronnoe-pravitelstvo-rossii-teper-bez-importnogo-po-43876708.html
"Электронное правительство" России теперь - без импортного ПО
"Электронное правительство" России теперь - без импортного ПО
"Электронное правительство" России теперь - без импортного ПО
2021-08-13T15:50+0300
2021-08-13T15:50+0300
2021-08-13T15:50+0300
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Министерствро цифрового развития России полностью перешло на российское программное обеспечение в системах "электронного правительства". Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава министерства Максут Шадаев.Причиной такого решения, по его словам, стал масштабный сбой на портале госуслуг в мае прошлого года, который длился почти сутки.Министр также указал, что в связи с распространением электронных сервисов власти столкнулись с большим числом попыток провести мошеннические действия в отношении пользователей "Госуслуг". В связи с этим, как отметил Шадаев, ведомство поменяло алгоритм изменения учетных записей и усилило меры, связанные со вторым фактором подтверждения.
https://ru.sputnik.md/20210721/v-rossii-poyavitsya-tsentr-ekspertizy-po-iskusstvennomu-intellektu-42841458.html
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в мире, информационные технологии
"Электронное правительство" России теперь - без импортного ПО
Серьезный сбой в работе портала госуслуг обусловил решение Минцифры избавиться от импортного ПО.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Министерствро цифрового развития России
полностью перешло на российское программное обеспечение в системах "электронного правительства". Об этом, как пишет РИА Новости
, заявил глава министерства Максут Шадаев
.
Причиной такого решения, по его словам, стал масштабный сбой на портале госуслуг в мае прошлого года, который длился почти сутки.
"Это был хороший урок, потому что благодаря этому мы провели большую работу по модернизации, масштабированию, по переписыванию во многом той наследованной инфраструктуры "электронного правительства", перешли на современные технологии, микросервисную архитектуру, полностью избавились от импортного ПО в составе "электронного правительства", — сказал он на форуме "Цифровая эволюция", который проходит в Калуге.
Министр также указал, что в связи с распространением электронных сервисов власти столкнулись с большим числом попыток провести мошеннические действия в отношении пользователей "Госуслуг". В связи с этим, как отметил Шадаев, ведомство поменяло алгоритм изменения учетных записей и усилило меры, связанные со вторым фактором подтверждения.