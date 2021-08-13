https://ru.sputnik.md/20210813/elektronnoe-pravitelstvo-rossii-teper-bez-importnogo-po-43876708.html

"Электронное правительство" России теперь - без импортного ПО

"Электронное правительство" России теперь - без импортного ПО

"Электронное правительство" России теперь - без импортного ПО

2021-08-13T15:50+0300

2021-08-13T15:50+0300

2021-08-13T15:50+0300

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Министерствро цифрового развития России полностью перешло на российское программное обеспечение в системах "электронного правительства". Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава министерства Максут Шадаев.Причиной такого решения, по его словам, стал масштабный сбой на портале госуслуг в мае прошлого года, который длился почти сутки.Министр также указал, что в связи с распространением электронных сервисов власти столкнулись с большим числом попыток провести мошеннические действия в отношении пользователей "Госуслуг". В связи с этим, как отметил Шадаев, ведомство поменяло алгоритм изменения учетных записей и усилило меры, связанные со вторым фактором подтверждения.

https://ru.sputnik.md/20210721/v-rossii-poyavitsya-tsentr-ekspertizy-po-iskusstvennomu-intellektu-42841458.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, информационные технологии