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Еще один шанс: начался второй тур зачисления в вузы Молдовы

Еще один шанс: начался второй тур зачисления в вузы Молдовы

В Молдове начался второй тур зачисления в вузы: список самых востребованных специальностей в 2021 году

2021-08-13T15:06+0300

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Начался второй тур зачисления в высшие учебные заведения Молдовы. У кандидатов, которые в ходе первого отборочного этапа не были допущены на выбранный ими факультет, есть шанс все-таки поступить.В Государственный университет Молдовы молодые люди могут подать документы до 16 августа. А уже на следующий день станут известны предварительные результаты. Абитуриентам необходимо будет представить дипломы в оригинале. Окончательные итоги второго тура зачисления в вузы объявят 20 августа.

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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