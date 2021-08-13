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Еще один шанс: начался второй тур зачисления в вузы Молдовы
Еще один шанс: начался второй тур зачисления в вузы Молдовы
В Молдове начался второй тур зачисления в вузы: список самых востребованных специальностей в 2021 году
2021-08-13T15:06+0300
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видео
молдова
вузы
поступление
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Начался второй тур зачисления в высшие учебные заведения Молдовы. У кандидатов, которые в ходе первого отборочного этапа не были допущены на выбранный ими факультет, есть шанс все-таки поступить.В Государственный университет Молдовы молодые люди могут подать документы до 16 августа. А уже на следующий день станут известны предварительные результаты. Абитуриентам необходимо будет представить дипломы в оригинале. Окончательные итоги второго тура зачисления в вузы объявят 20 августа.
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Марина Гончарук
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Еще один шанс: начался второй тур зачисления в вузы Молдовы

15:06 13.08.2021
112
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Смотрите в видео Sputnik Молдова, как проходит второй тур приемной кампании в вузах страны.
Начался второй тур зачисления в высшие учебные заведения Молдовы. У кандидатов, которые в ходе первого отборочного этапа не были допущены на выбранный ими факультет, есть шанс все-таки поступить.
В Государственный университет Молдовы молодые люди могут подать документы до 16 августа. А уже на следующий день станут известны предварительные результаты. Абитуриентам необходимо будет представить дипломы в оригинале. Окончательные итоги второго тура зачисления в вузы объявят 20 августа.
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