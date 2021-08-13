https://ru.sputnik.md/20210813/esche-odin-shans-nachalsya-vtoroy-tur-zachisleniya-vuzy-moldova-43880224.html
Еще один шанс: начался второй тур зачисления в вузы Молдовы
Еще один шанс: начался второй тур зачисления в вузы Молдовы
В Молдове начался второй тур зачисления в вузы: список самых востребованных специальностей в 2021 году
2021-08-13T15:06+0300
2021-08-13T15:06+0300
2021-08-13T15:06+0300
видео
молдова
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Начался второй тур зачисления в высшие учебные заведения Молдовы. У кандидатов, которые в ходе первого отборочного этапа не были допущены на выбранный ими факультет, есть шанс все-таки поступить.В Государственный университет Молдовы молодые люди могут подать документы до 16 августа. А уже на следующий день станут известны предварительные результаты. Абитуриентам необходимо будет представить дипломы в оригинале. Окончательные итоги второго тура зачисления в вузы объявят 20 августа.
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Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
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Sputnik Молдова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
видео, молдова, вузы, поступление
Еще один шанс: начался второй тур зачисления в вузы Молдовы
Смотрите в видео Sputnik Молдова, как проходит второй тур приемной кампании в вузах страны.
Начался второй тур зачисления в высшие учебные заведения Молдовы. У кандидатов, которые в ходе первого отборочного этапа не были допущены на выбранный ими факультет, есть шанс все-таки поступить.
В Государственный университет Молдовы молодые люди могут подать документы до 16 августа. А уже на следующий день станут известны предварительные результаты. Абитуриентам необходимо будет представить дипломы в оригинале. Окончательные итоги второго тура зачисления в вузы объявят 20 августа.