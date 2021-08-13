https://ru.sputnik.md/20210813/evropa-volna-migranti-narkotiki-afganistan-43888858.html

Эксперт: Европу захлестнет волна мигрантов и наркотиков из Афганистана

Эксперт: Европу захлестнет волна мигрантов и наркотиков из Афганистана

На фоне ухудшения ситуации в Афганистане странам Европейского союза стоит быть готовыми к наплыву мигрантов и наркотиков

2021-08-13T23:16+0300

2021-08-13T23:16+0300

2021-08-13T23:16+0300

общество

европа

афганистан

мигранты

наркотики

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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. На фоне ухудшения ситуации в Афганистане странам Европейского союза стоит быть готовыми к наплыву мигрантов и наркотиков из этой страны. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель."Европе необходимо готовиться к последствиям: наплыву мигрантов и контрабанде наркотиков (из Афганистана – ред.) через такие страны, как Россия, Турция, Белоруссия и Иран", - сказал он. Собеседник агентства отметил усугубление этих проблем в последние годы. "Они, к сожалению, сохраняются вне зависимости от численности войск в Афганистане", - сказал Грессель.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Зарандж, Кундуз, Пули-Хумри, Герат и Газни - административных центров провинций Нимроз, Кундуз, Баглан, Герат и Газни соответственно. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210807/provintsia-afganistan-43704548.html

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европа, афганистан, мигранты, наркотики