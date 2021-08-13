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Эксперт: Европу захлестнет волна мигрантов и наркотиков из Афганистана
Эксперт: Европу захлестнет волна мигрантов и наркотиков из Афганистана
На фоне ухудшения ситуации в Афганистане странам Европейского союза стоит быть готовыми к наплыву мигрантов и наркотиков
2021-08-13T23:16+0300
2021-08-13T23:16+0300
общество
европа
афганистан
мигранты
наркотики
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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. На фоне ухудшения ситуации в Афганистане странам Европейского союза стоит быть готовыми к наплыву мигрантов и наркотиков из этой страны. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель."Европе необходимо готовиться к последствиям: наплыву мигрантов и контрабанде наркотиков (из Афганистана – ред.) через такие страны, как Россия, Турция, Белоруссия и Иран", - сказал он. Собеседник агентства отметил усугубление этих проблем в последние годы. "Они, к сожалению, сохраняются вне зависимости от численности войск в Афганистане", - сказал Грессель.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Зарандж, Кундуз, Пули-Хумри, Герат и Газни - административных центров провинций Нимроз, Кундуз, Баглан, Герат и Газни соответственно. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.*Террористическая организация, запрещенная в России
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европа, афганистан, мигранты, наркотики

Эксперт: Европу захлестнет волна мигрантов и наркотиков из Афганистана

23:16 13.08.2021
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© Sputnik / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкБеженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов
Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Ирина Калашникова
/
Перейти в фотобанк
Такой сценарий развития событий становится реальным из-за ухудшения ситуации в Афганистане.
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. На фоне ухудшения ситуации в Афганистане странам Европейского союза стоит быть готовыми к наплыву мигрантов и наркотиков из этой страны. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
"Европе необходимо готовиться к последствиям: наплыву мигрантов и контрабанде наркотиков (из Афганистана – ред.) через такие страны, как Россия, Турция, Белоруссия и Иран", - сказал он. Собеседник агентства отметил усугубление этих проблем в последние годы. "Они, к сожалению, сохраняются вне зависимости от численности войск в Афганистане", - сказал Грессель.
Военнослужащий Афганской Национальной Армии - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
Одна из провинций Афганистана перешла под контроль талибов
7 августа, 20:23
303
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск НАТО и США.
В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. С 2016 года он стал первым из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить мятежники. К середине месяца они объявили о захвате, в частности, таких городов, как Зарандж, Кундуз, Пули-Хумри, Герат и Газни - административных центров провинций Нимроз, Кундуз, Баглан, Герат и Газни соответственно. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
*Террористическая организация, запрещенная в России
000000
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