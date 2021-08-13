https://ru.sputnik.md/20210813/glava-sovet-po-konkurentsii-otstavka-43889631.html
Глава Совета по конкуренции официально отправлен в отставку
Глава Совета по конкуренции официально отправлен в отставку
Марчел Рэдукан отправлен в отставку с поста главы Совета по конкуренции
2021-08-13T18:17+0300
2021-08-13T18:17+0300
2021-08-13T18:17+0300
экономика
в молдове
молдова
отставка
парламент
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В законодательном органе республики рассмотрели заявление об отставке председателя Совета по конкуренции Молдовы Марчела Рэдукана.В то же время прошение об освобождении от должности подала член пленума Совета по конкуренции, экс-генеральный секретарь парламента Алла Попеску.Глава Совета по конкуренции, в том числе и члены пленума, назначаются парламентом по предложению спикера после положительного заключения профильной комиссии. Напомним, раньше Совет по конкуренции подвергался критике со стороны президента и правящей партии на фоне роста цен на топливо.СКМ обвиняли в том, что он ничего не сделал после "картельного сговора между владельцами сетей заправок и поставщиков ГСМ".Также ранее президент Майя Санду промульгировала закон об ограничении цен на нефтепродукты.Тогда глава государства заявила, что "ограничить цены необходимо из-за картельных сговоров на рынке топлива и бездействия Совета по конкуренции".
https://ru.sputnik.md/20210811/glava-sovet-po-konkurentsii-moldova-marcel-raducan-ushel-otstavku-43801682.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, отставка, парламент
Глава Совета по конкуренции официально отправлен в отставку
Депутаты утвердили отставку главы этого органа, а также одного члена пленума.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В законодательном органе республики рассмотрели заявление об отставке председателя Совета по конкуренции Молдовы Марчела Рэдукана.
В то же время прошение об освобождении от должности подала член пленума Совета по конкуренции, экс-генеральный секретарь парламента Алла Попеску.
Глава Совета по конкуренции, в том числе и члены пленума, назначаются парламентом по предложению спикера после положительного заключения профильной комиссии.
Напомним, раньше Совет по конкуренции подвергался критике со стороны президента и правящей партии на фоне роста цен на топливо.
СКМ обвиняли в том, что он ничего не сделал после "картельного сговора между владельцами сетей заправок и поставщиков ГСМ".
Также ранее президент Майя Санду промульгировала закон об ограничении цен на нефтепродукты.
Тогда глава государства заявила, что "ограничить цены необходимо из-за картельных сговоров на рынке топлива и бездействия Совета по конкуренции".