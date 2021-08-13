https://ru.sputnik.md/20210813/kishinev-obryv-seti-marshrut-odnogo-trolleybusa-pomenyaetsya-43865109.html
В центре Кишинева - обрыв сети: маршрут одного троллейбуса поменяется
В центре Кишинева - обрыв сети: маршрут одного троллейбуса поменяется
Жителям Кишинева некоторое время придется выбирать другие маршруты троллейбуса для поездок, либо подстроиться под измененный курс. 13.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-13T09:56+0300
2021-08-13T09:56+0300
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В центре Кишинева произошел обрыв контактной сети троллейбусв. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта столицы (RTEC). Как добавили в RTEC, в связи с этой аварией на протяжении двух часов троллейбус № 3 будет ездить следующим образом:От улицы К. Стере, А. Щусева, Букурешть, В. Александри и далее по установленному маршруту.В управлении электротранспорта пообещали быстро разобраться с этой проблемой.
https://ru.sputnik.md/20210813/kishineve-testiruyut-italyanskuyu-garmoshku-trollejbus-43864249.html
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в молдове, кишинев, молдова
В центре Кишинева - обрыв сети: маршрут одного троллейбуса поменяется
09:56 13.08.2021 (обновлено: 10:01 13.08.2021)
Жителям Кишинева некоторое время придется выбирать другие маршруты троллейбуса для поездок, либо подстроиться под измененный курс.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В центре Кишинева произошел обрыв контактной сети троллейбусв. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта столицы (RTEC).
"Обрыв контактной сети на улице А. Матеевича возле парка "Валя Морилор", - уточнили в управлении.
Как добавили в RTEC, в связи с этой аварией на протяжении двух часов троллейбус № 3 будет ездить следующим образом:
От улицы К. Стере, А. Щусева, Букурешть, В. Александри и далее по установленному маршруту.
В управлении электротранспорта пообещали быстро разобраться с этой проблемой.