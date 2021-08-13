https://ru.sputnik.md/20210813/kishinev-obryv-seti-marshrut-odnogo-trolleybusa-pomenyaetsya-43865109.html

В центре Кишинева - обрыв сети: маршрут одного троллейбуса поменяется

В центре Кишинева - обрыв сети: маршрут одного троллейбуса поменяется

Жителям Кишинева некоторое время придется выбирать другие маршруты троллейбуса для поездок, либо подстроиться под измененный курс. 13.08.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В центре Кишинева произошел обрыв контактной сети троллейбусв. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта столицы (RTEC). Как добавили в RTEC, в связи с этой аварией на протяжении двух часов троллейбус № 3 будет ездить следующим образом:От улицы К. Стере, А. Щусева, Букурешть, В. Александри и далее по установленному маршруту.В управлении электротранспорта пообещали быстро разобраться с этой проблемой.

https://ru.sputnik.md/20210813/kishineve-testiruyut-italyanskuyu-garmoshku-trollejbus-43864249.html

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