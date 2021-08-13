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Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
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В Кишиневе тестируют итальянскую "гармошку"
В Кишиневе тестируют итальянскую "гармошку"
Новый троллейбус в Кишиневе из Италии
2021-08-13T09:32+0300
2021-08-13T10:00+0300
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Первый двухзвенный троллейбус Phileas Trolley, закупленный у итальянской компании, тестируют в молдавской столице. Об этом в пятницу сообщил градоначальник Ион Чебан. Он проинформировал, что кишиневские водители знакомятся с новыми технологиями в транспорте, а сам троллейбус подвергли техническому тестированию, чтобы изучить каждую деталь и особенность. "Напомню, муниципалитет закупил два таких современных троллейбуса, не изношенных, у компании из Италии", - уточнил Чебан. Как добавил примар, цена одной такой транспортной единицы 50 тысяч евро, при том, что изначально цена была 700 тысяч евро. По словам Чебана, троллейбусы с низким полом, оборудованы кондиционерами, кузов оснащен антикоррозийной защитой. "Потребление электроэнергии новыми транспортными средствами в основном ниже, чем у старых троллейбусов, которые в настоящее время курсируют по улицам Кишинева," - подчеркнул градоначальник. Как рассказал Чебан, эти два троллейбуса будут курсировать по маршруту № 22. По данным примара, в прошлом году на улицах столицы было запущено 60 троллейбусов: 5 новых "гармошек" белорусского производства, 20 классических троллейбусов АКСМ, 10 троллейбусов АКСМ с автономным ходом, 5 сочлененных троллейбусов модели Solaris, закупленных в Риге, 20 классических троллейбусов "Шкода". Также в этот период автобусы с маршрутом продолжают прибывать в Кишинев, всего их будет 58. Кроме того, в соответствии с контрактом начали прибывать 100 новых автобусов.
https://ru.sputnik.md/20210731/v-kishineve-zapustyat-turisticheskiy-trolleybus-nazvana-tsena-bileta-43447362.html
https://ru.sputnik.md/20210430/Belyy-i-naryadnyy-v-Kishinev-otpravilsya-pervyy-dvukhzvennyy-trolleybus-iz-Italii-34588799.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, троллейбусы

В Кишиневе тестируют итальянскую "гармошку"

09:32 13.08.2021 (обновлено: 10:00 13.08.2021)
161
© Photo : Facebook / Iv CebanТроллейбус Phileas Trolley VDL
Троллейбус Phileas Trolley VDL - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В молдавскую столицу продолжают прибывать новые троллейбусы. Эти транспортные единицы уже тестируют на улицах Кишинева.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Первый двухзвенный троллейбус Phileas Trolley, закупленный у итальянской компании, тестируют в молдавской столице. Об этом в пятницу сообщил градоначальник Ион Чебан.
Он проинформировал, что кишиневские водители знакомятся с новыми технологиями в транспорте, а сам троллейбус подвергли техническому тестированию, чтобы изучить каждую деталь и особенность.
"Напомню, муниципалитет закупил два таких современных троллейбуса, не изношенных, у компании из Италии", - уточнил Чебан.
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Как добавил примар, цена одной такой транспортной единицы 50 тысяч евро, при том, что изначально цена была 700 тысяч евро.
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По словам Чебана, троллейбусы с низким полом, оборудованы кондиционерами, кузов оснащен антикоррозийной защитой.
"Потребление электроэнергии новыми транспортными средствами в основном ниже, чем у старых троллейбусов, которые в настоящее время курсируют по улицам Кишинева," - подчеркнул градоначальник.
Как рассказал Чебан, эти два троллейбуса будут курсировать по маршруту № 22.
По данным примара, в прошлом году на улицах столицы было запущено 60 троллейбусов: 5 новых "гармошек" белорусского производства, 20 классических троллейбусов АКСМ, 10 троллейбусов АКСМ с автономным ходом, 5 сочлененных троллейбусов модели Solaris, закупленных в Риге, 20 классических троллейбусов "Шкода".
Также в этот период автобусы с маршрутом продолжают прибывать в Кишинев, всего их будет 58. Кроме того, в соответствии с контрактом начали прибывать 100 новых автобусов.
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