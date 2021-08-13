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Кругом вода: в Керчи ливень вызвал подтопления
Кругом вода: в Керчи ливень вызвал подтопления
В Керчи ливень вызвал подтопления
2021-08-13T13:00+0300
2021-08-13T13:04+0300
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Несколько центральных улиц в Керчи перекрыты из-за подтоплений в результате сильных дождей, временно на линии не вышел электротранспорт, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.В зоне подтопления из-за интенсивных осадков, которые выпали вечером и ночью в Керчи, оказались территория городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода. Дожди прогнозируются на востоке полуострова и в пятницу.В целом общественный транспорт работает в штатном режиме, но отдельные маршруты из-за подтоплений улиц изменились. Администрация города Керчи рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте.Для ликвидации последствий подтопления в Керчь направили 50 специалистов Донского спасательного центра МЧС России и 16 единиц техники. Спасатели оснащены плавсредствами, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, мотопомпами, бензопилами и шанцевым инструментом. По прибытии аэромобильная группировка поступит в оперативное подчинение ГУ МЧС России по Крыму.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму до конца суток 12 августа, в течение суток 13 августа и ночью 14 августа ожидаются очень сильные дожди (более 50 миллиметров осадков), грозы, крупный град, шквалистый ветер с порывами 20-25 метров в секунду.
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в мире

Кругом вода: в Керчи ливень вызвал подтопления

13:00 13.08.2021 (обновлено: 13:04 13.08.2021)
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Мэрия города сообщила, что несколько улиц затоплены и перекрыты.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Несколько центральных улиц в Керчи перекрыты из-за подтоплений в результате сильных дождей, временно на линии не вышел электротранспорт, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
В зоне подтопления из-за интенсивных осадков, которые выпали вечером и ночью в Керчи, оказались территория городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода. Дожди прогнозируются на востоке полуострова и в пятницу.
В целом общественный транспорт работает в штатном режиме, но отдельные маршруты из-за подтоплений улиц изменились. Администрация города Керчи рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
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Для ликвидации последствий подтопления в Керчь направили 50 специалистов Донского спасательного центра МЧС России и 16 единиц техники. Спасатели оснащены плавсредствами, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, мотопомпами, бензопилами и шанцевым инструментом. По прибытии аэромобильная группировка поступит в оперативное подчинение ГУ МЧС России по Крыму.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму до конца суток 12 августа, в течение суток 13 августа и ночью 14 августа ожидаются очень сильные дожди (более 50 миллиметров осадков), грозы, крупный град, шквалистый ветер с порывами 20-25 метров в секунду.
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