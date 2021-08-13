Лавров - о "судорожных попытках" Запада

"Это агрессивная политика в попытке доминировать над всеми и вся, и любой, кто идет поперек Запада, должен быть наказан. Тупиковая политика, она не имеет никаких перспектив", - сказал Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".