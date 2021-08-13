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Лавров - о "судорожных попытках" Запада
Лавров - о "судорожных попытках" Запада
Глава Мид России высказался о политике Запада
2021-08-13T15:15+0300
2021-08-13T15:15+0300
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Запад предпринимает "судорожные попытки" сохранить свои позиции, его тупиковая политика не имеет перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.По словам главы российской дипломатии, подобная политика отражает "судорожные попытки" Запада сохранить свои позиции, которые он имел в мировых делах на протяжении последних 500 лет.В данный момент, когда формируется многополярный, полицентричный мир, попытки Запада навязать либеральные ценности не увенчаются успехом, подытожил Лавров.
https://ru.sputnik.md/20210812/lavrov-deystviya-zapada-nauchili-rossiyu-polagatsya-tolko-na-sebya-43843326.html
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в мире

Лавров - о "судорожных попытках" Запада

15:15 13.08.2021
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© POOL / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии Г. Педерсена
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии Г. Педерсена - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© POOL
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Глава российского МИД назвал политику Запада агрессивной и тупиковой.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Запад предпринимает "судорожные попытки" сохранить свои позиции, его тупиковая политика не имеет перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.
"Это агрессивная политика в попытке доминировать над всеми и вся, и любой, кто идет поперек Запада, должен быть наказан. Тупиковая политика, она не имеет никаких перспектив", - сказал Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".
По словам главы российской дипломатии, подобная политика отражает "судорожные попытки" Запада сохранить свои позиции, которые он имел в мировых делах на протяжении последних 500 лет.
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
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В данный момент, когда формируется многополярный, полицентричный мир, попытки Запада навязать либеральные ценности не увенчаются успехом, подытожил Лавров.
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