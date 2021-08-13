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Певицу МакSим готовят к выписке из больницы
Певицу МакSим готовят к выписке из больницы
Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) планируют выписать из больницы в пятницу, 13 августа
2021-08-13T17:58+0300
2021-08-13T17:58+0300
культура
певица
больница
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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) планируют выписать из больницы в пятницу, 13 августа. Сообщается, что исполнительница продолжит лечение в домашних условиях. Информацию для РИА Новости подтвердил представитель МакSим.Собеседница агентства добавила, что рядом с артисткой будет находиться "профессиональная помощь".МакSим 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Певица несколько недель находилась в коме.Третьего августа представитель артистки сообщила РИА Новости, что Абросимова пришла в сознание и идет на поправку. 9 августа ее перевели из реанимации в общую палату.
https://ru.sputnik.md/20210809/maksim-pevitsa-post-instagram-43740120.html
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певица, больница

Певицу МакSим готовят к выписке из больницы

17:58 13.08.2021
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова) - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Информацию о состоянии исполнительницы сообщила ее представитель.
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) планируют выписать из больницы в пятницу, 13 августа. Сообщается, что исполнительница продолжит лечение в домашних условиях. Информацию для РИА Новости подтвердил представитель МакSим.
Собеседница агентства добавила, что рядом с артисткой будет находиться "профессиональная помощь".
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МакSим 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Певица несколько недель находилась в коме.
Третьего августа представитель артистки сообщила РИА Новости, что Абросимова пришла в сознание и идет на поправку. 9 августа ее перевели из реанимации в общую палату.
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