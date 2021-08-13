https://ru.sputnik.md/20210813/maksim-vypiska-bolnitsa-43880976.html

Певицу МакSим готовят к выписке из больницы

Певицу МакSим готовят к выписке из больницы

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) планируют выписать из больницы в пятницу, 13 августа

2021-08-13T17:58+0300

2021-08-13T17:58+0300

2021-08-13T17:58+0300

культура

певица

больница

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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) планируют выписать из больницы в пятницу, 13 августа. Сообщается, что исполнительница продолжит лечение в домашних условиях. Информацию для РИА Новости подтвердил представитель МакSим.Собеседница агентства добавила, что рядом с артисткой будет находиться "профессиональная помощь".МакSим 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Певица несколько недель находилась в коме.Третьего августа представитель артистки сообщила РИА Новости, что Абросимова пришла в сознание и идет на поправку. 9 августа ее перевели из реанимации в общую палату.

https://ru.sputnik.md/20210809/maksim-pevitsa-post-instagram-43740120.html

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певица, больница