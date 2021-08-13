https://ru.sputnik.md/20210813/merkel-posetit-rossiyu-a-zatem-ukrainu-43876163.html

Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину

Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину

Меркель посетит Россию, а затем - Украину

2021-08-13T14:28+0300

2021-08-13T14:28+0300

2021-08-13T14:28+0300

политика

в мире

владимир путин

ангела меркель

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию и Украину, об этом на брифинге сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.Уточняется, что Москву Ангела Меркель посетит в пятницу, 20 августа.В Кремле заявили, что российский лидер намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.Визит в Киев запланирован на 22 августа. Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, на встрече с Владимиром Зеленским будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска "Северного потока — 2", а также ситуация в Донбассе.Меркель совершает последние зарубежные визиты на посту канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы, новым главой правительства станет кандидат от партии, которая наберет больше всего голосов и сформирует самую крупную фракцию в бундестаге.

https://ru.sputnik.md/20210721/putin-i-merkel-obsudili-po-telefonu-minskie-soglasheniya-i-severnyy-potok--2-42850910.html

https://ru.sputnik.md/20210715/Preemnik-Merkel-Berlinu-nuzhen-Severnyy-potok--2-35528377.html

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в мире, владимир путин, ангела меркель