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https://ru.sputnik.md/20210813/merkel-posetit-rossiyu-a-zatem-ukrainu-43876163.html
Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину
Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину
Меркель посетит Россию, а затем - Украину
2021-08-13T14:28+0300
2021-08-13T14:28+0300
политика
в мире
владимир путин
ангела меркель
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию и Украину, об этом на брифинге сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.Уточняется, что Москву Ангела Меркель посетит в пятницу, 20 августа.В Кремле заявили, что российский лидер намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.Визит в Киев запланирован на 22 августа. Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, на встрече с Владимиром Зеленским будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска "Северного потока — 2", а также ситуация в Донбассе.Меркель совершает последние зарубежные визиты на посту канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы, новым главой правительства станет кандидат от партии, которая наберет больше всего голосов и сформирует самую крупную фракцию в бундестаге.
https://ru.sputnik.md/20210721/putin-i-merkel-obsudili-po-telefonu-minskie-soglasheniya-i-severnyy-potok--2-42850910.html
https://ru.sputnik.md/20210715/Preemnik-Merkel-Berlinu-nuzhen-Severnyy-potok--2-35528377.html
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в мире, владимир путин, ангела меркель

Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину

14:28 13.08.2021
179
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Канцлер Германии посетит Россию 20 августа, а через два дня - Украину.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию и Украину, об этом на брифинге сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.
Уточняется, что Москву Ангела Меркель посетит в пятницу, 20 августа.
"Детали программы будут сообщены на следующей неделе, но очевидно, что она встретится с президентом Путиным", — добавил Зайберт.
В Кремле заявили, что российский лидер намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.
Президент РФ В. Путин провел встречу с премьер-министром РФ М. Мишустиным - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
Политика
Путин и Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и "Северный поток — 2"
21 июля, 22:15
1007
Визит в Киев запланирован на 22 августа. Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, на встрече с Владимиром Зеленским будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска "Северного потока — 2", а также ситуация в Донбассе.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 15.07.2021
Преемник Меркель: Берлину нужен "Северный поток — 2"
15 июля, 12:36
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Меркель совершает последние зарубежные визиты на посту канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы, новым главой правительства станет кандидат от партии, которая наберет больше всего голосов и сформирует самую крупную фракцию в бундестаге.
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