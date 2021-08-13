https://ru.sputnik.md/20210813/merkel-posetit-rossiyu-a-zatem-ukrainu-43876163.html
Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину
Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину
Меркель посетит Россию, а затем - Украину
2021-08-13T14:28+0300
2021-08-13T14:28+0300
2021-08-13T14:28+0300
политика
в мире
владимир путин
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0d/32876395_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_6ad04381bfae4de24533ba8d1d3b5162.jpg
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию и Украину, об этом на брифинге сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.Уточняется, что Москву Ангела Меркель посетит в пятницу, 20 августа.В Кремле заявили, что российский лидер намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.Визит в Киев запланирован на 22 августа. Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, на встрече с Владимиром Зеленским будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска "Северного потока — 2", а также ситуация в Донбассе.Меркель совершает последние зарубежные визиты на посту канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы, новым главой правительства станет кандидат от партии, которая наберет больше всего голосов и сформирует самую крупную фракцию в бундестаге.
https://ru.sputnik.md/20210721/putin-i-merkel-obsudili-po-telefonu-minskie-soglasheniya-i-severnyy-potok--2-42850910.html
https://ru.sputnik.md/20210715/Preemnik-Merkel-Berlinu-nuzhen-Severnyy-potok--2-35528377.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0d/32876395_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3ee7440d6f2682e6b3f7ba5906973b0f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, владимир путин, ангела меркель
Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину
Канцлер Германии посетит Россию 20 августа, а через два дня - Украину.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik.
Канцлер Германии Ангела Меркель
посетит Россию
и Украину, об этом на брифинге сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт
, передает РИА Новости
.
Уточняется, что Москву Ангела Меркель посетит в пятницу, 20 августа.
"Детали программы будут сообщены на следующей неделе, но очевидно, что она встретится с президентом Путиным", — добавил Зайберт.
В Кремле заявили, что российский лидер намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.
Визит в Киев запланирован на 22 августа. Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, на встрече с Владимиром Зеленским будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска "Северного потока — 2", а также ситуация в Донбассе.
Меркель совершает последние зарубежные визиты на посту канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы, новым главой правительства станет кандидат от партии, которая наберет больше всего голосов и сформирует самую крупную фракцию в бундестаге.