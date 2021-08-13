https://ru.sputnik.md/20210813/mir-za-sutki-prosnuvshiysya-vulkan-vzryv-avtobusa-i-dva-zemletryaseniya-43861767.html

Мир за сутки: проснувшийся вулкан, взрыв автобуса и два землетрясения

Мир за сутки: проснувшийся вулкан, взрыв автобуса и два землетрясения

Мир за сутки: проснувшийся вулкан, взрыв автобуса и два землетрясения

2021-08-13T08:45+0300

2021-08-13T08:45+0300

2021-08-13T09:50+0300

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Трагедия произошла в пятницу в 21.24 по Москве (совпадает с кишиневским) возле торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже - взорвался автобус ПАЗ, следовавший маршрутом 10А. В результате происшествия пострадали не менее 15 человек, одна пассажирка умерла в реанимации.По первоначальным данным экстренных служб, предварительная причина — взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, написал в Telegram, что причину устанавливают специальные службы. Глава региона выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Гусев также поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков Воронежа.К двум часам ночи следственные действия на месте взрыва завершились. Следователи-криминалисты пристально изучили пострадавшее транспортное средство, осмотрели его изнутри и снаружи. Во время следственных действий на место инцидента пригнали автобус ПАЗ, в точности такой, в котором произошел взрыв. Криминалисты осматривали то одну, то другую машину, особое внимание уделяли бензобаку, участку салона над задним левым колесом, а также четвертому ряду сидений по стороне водителя.За действиями криминалистов наблюдали около 300 человек со всех сторон улицы Кольцовской, однако когда пошел дождь, собравшиеся постепенно разошлись.Прокуратура Воронежской области начала проверку.Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за его расследованием следят в центральном аппарате. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов и следователей.На Камчатке проснулся ШивелучАктивность вулкана Шивелуч на Камчатке возросла после длительного молчания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.Ученый отметил, что сейчас чрезвычайно опасно нахождение людей в районе Шивелуча."От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов по Цельсию. Это смертельно опасно для человека, который окажется на его пути. Предсказать, когда и в какую сторону поток пойдет, также чрезвычайно сложно", – сказал Юрий Демянчук.В институте добавили, что при таком развитии событий может произойти разрушение лавового купола.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.Подземные толчки в России и КитаеЗемлетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кузбассе. Эпицентр находился в 125 километрах от Кемерово, передает РИА Новости. Магнитуда землетрясения составила 5,4, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.Ранее со ссылкой на Геофизическую службу США (USGS) сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области. Землетрясение было зафиксировано в 20.41 по времени UTC (23.41по Кишиневу). Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска. Очаг залегал на глубине 14,8 километра.Как следует из данных, размещенных на сайте российской службы, эпицентр землетрясения располагался недалеко от села Большая Талда в Прокопьевском районе Кемеровской области, магнитуда землетрясения составила 5,4.Как сообщает Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.В Telegram-канале Сибирской генерирующей компании отмечается, что стихийное бедствие не повлияло на работу Беловской ГРЭС, расположенной недалеко от эпицентра.Беловская ГРЭС – вторая по установленной мощности электростанция в Кузбассе, на которую приходится треть всей вырабатываемой электроэнергии в контуре кузбасских электростанций Сибирской генерирующей компании.Как сообщает в своем аккаунте в Instagram глава Новоильинского района Новокузнецка Денис Елькин, землетрясение произошло в 59 километрах от Новокузнецка, на данный момент в Новокузнецке жертв и разрушений нет.Другое сейсмособытие произошло накануне в Китае - были зафиксированы толчки магнитудой 5,8 в провинции Цинхай на северо-западе страны, сообщает китайский сейсмологический центр.Подземный толчок был зафиксирован в 13.21 по местному времени (8.21 по Кишиневу) в уезде Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.Эпицентр землетрясения находился на глубине восемь километров.Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Сообщается, что численность населения вблизи эпицентра землетрясения крайне мала, в радиусе 100 километров от него проживают порядка 4 тысяч человек.

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