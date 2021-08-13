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Мир за сутки: проснувшийся вулкан, взрыв автобуса и два землетрясения
08:45 13.08.2021 (обновлено: 09:50 13.08.2021)
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Кадры с места взрыва пассажирского автобуса в Воронеже
© Правительство Воронежа/
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Трагедия произошла в пятницу в 21.24 по Москве (совпадает с кишиневским) возле торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже - взорвался автобус ПАЗ, следовавший маршрутом 10А. В результате происшествия пострадали не менее 15 человек, одна пассажирка умерла в реанимации.
По первоначальным данным экстренных служб, предварительная причина — взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, написал в Telegram, что причину устанавливают специальные службы. Глава региона выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Гусев также поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков Воронежа.
К двум часам ночи следственные действия на месте взрыва завершились. Следователи-криминалисты пристально изучили пострадавшее транспортное средство, осмотрели его изнутри и снаружи.
Во время следственных действий на место инцидента пригнали автобус ПАЗ, в точности такой, в котором произошел взрыв. Криминалисты осматривали то одну, то другую машину, особое внимание уделяли бензобаку, участку салона над задним левым колесом, а также четвертому ряду сидений по стороне водителя.
За действиями криминалистов наблюдали около 300 человек со всех сторон улицы Кольцовской, однако когда пошел дождь, собравшиеся постепенно разошлись.
Прокуратура Воронежской области начала проверку.
Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за его расследованием следят в центральном аппарате. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов и следователей.
На Камчатке проснулся Шивелуч
Активность вулкана Шивелуч на Камчатке возросла после длительного молчания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Активность Шивелуча резко возросла после землетрясения, произошедшего 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска, магнитудой 8,2. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал. Происходят пепловые выбросы, по склонам движутся раскаленные лавины", - приводятся в сообщении слова сотрудника Ключевской вулканостанции Юрия Демянчука.
Ученый отметил, что сейчас чрезвычайно опасно нахождение людей в районе Шивелуча.
"От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов по Цельсию. Это смертельно опасно для человека, который окажется на его пути. Предсказать, когда и в какую сторону поток пойдет, также чрезвычайно сложно", – сказал Юрий Демянчук.
29 июля, 10:24
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В институте добавили, что при таком развитии событий может произойти разрушение лавового купола.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.
Подземные толчки в России и Китае
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кузбассе. Эпицентр находился в 125 километрах от Кемерово, передает РИА Новости.
Магнитуда землетрясения составила 5,4, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
11 августа, 15:50
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Ранее со ссылкой на Геофизическую службу США (USGS) сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло вблизи города Кемерово в Кемеровской области. Землетрясение было зафиксировано в 20.41 по времени UTC (23.41по Кишиневу). Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Кемерово, в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска. Очаг залегал на глубине 14,8 километра.
Как следует из данных, размещенных на сайте российской службы, эпицентр землетрясения располагался недалеко от села Большая Талда в Прокопьевском районе Кемеровской области, магнитуда землетрясения составила 5,4.
2 августа, 21:25
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Как сообщает Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
В Telegram-канале Сибирской генерирующей компании отмечается, что стихийное бедствие не повлияло на работу Беловской ГРЭС, расположенной недалеко от эпицентра.
"По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН в ночь на 13 августа в районе населенного пункта Большая Талда (Прокопьевский район) зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 балла. Из наших энергообъектов ближе всего к эпицентру сейсмического события расположена Беловская ГРЭС… Подземные толчки не повлияли на работу Беловской ГРЭС… В течение дня специалисты проведут визуальный осмотр производственных зданий, энергоустановок и гидротехнических сооружений водохранилища", – говорится в сообщении.
Беловская ГРЭС – вторая по установленной мощности электростанция в Кузбассе, на которую приходится треть всей вырабатываемой электроэнергии в контуре кузбасских электростанций Сибирской генерирующей компании.
1 августа, 10:56
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Как сообщает в своем аккаунте в Instagram глава Новоильинского района Новокузнецка Денис Елькин, землетрясение произошло в 59 километрах от Новокузнецка, на данный момент в Новокузнецке жертв и разрушений нет.
Другое сейсмособытие произошло накануне в Китае - были зафиксированы толчки магнитудой 5,8 в провинции Цинхай на северо-западе страны, сообщает китайский сейсмологический центр.
Подземный толчок был зафиксирован в 13.21 по местному времени (8.21 по Кишиневу) в уезде Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.
Эпицентр землетрясения находился на глубине восемь километров.
24 июля, 17:15
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Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Сообщается, что численность населения вблизи эпицентра землетрясения крайне мала, в радиусе 100 километров от него проживают порядка 4 тысяч человек.