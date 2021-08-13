https://ru.sputnik.md/20210813/moldavskie-pozharnye-v-gretsii-likvidirovali-bolee-200-ochagov-vozgoraniya-43866281.html
Молдавские пожарные в Греции ликвидировали более 200 очагов возгорания
Молдавские пожарные в Греции ликвидировали более 200 очагов возгорания
Молдавские пожарные в Греции ликвидировали более 200 очагов возгорания
2021-08-13T11:15+0300
2021-08-13T11:15+0300
2021-08-13T11:15+0300
общество
в мире
греция
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Пожарным из Республики Молдова, которые были откомандированы в начале текущей недели в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами, удалось ликвидировать более 260 очагов возгораний, которые распространились на площади в 128 гектаров.Информацию предоставила в пятницу пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). По данным ведомства, молдавские спасатели за минувшие сутки не только боролись с огнем, но и расчищали территорию от сгоревших деревьев. Бригады молдавских пожарных работают вместе с румынскими спасателями и формируют смешанные отряды. Тушение идет посменно в режиме нон-стоп.На протяжении трех дней пожарные выполняли миссию в южной и центральной части острова Эвия, теперь их могут направить на север острова. Руководитель ГИЧС генерал-майор Михаила Харабаджиу оказывает всяческую поддержку спасателям и консультирование в режиме онлайн. Сообщается, что в ходе миссии молдавские огнеборцы спасли несколько животных, которые пострадали от пожара и лишились среды обитания. Пожарные из Молдовы получили благодарность от Служба экстренной помощи Греции за активное участие и оперативность в преодолении сложных ситуаций.Пожарные из Республики Молдова продолжат свою работу в Греции.
https://ru.sputnik.md/20210812/kak-na-voyne-moldavskiy-spasatel-rasskazal-kak-tushat-plamya-v-gretsii-43833690.html
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Ирина Каруш
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в мире, греция
Молдавские пожарные в Греции ликвидировали более 200 очагов возгорания
Огнеборцы из Молдовы сражаются с лесными пожарами в южной части острова Эвия, но их могут перебросить на север острова.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Пожарным из Республики Молдова, которые были откомандированы в начале текущей недели в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами, удалось ликвидировать более 260 очагов возгораний, которые распространились на площади в 128 гектаров.
Информацию предоставила в пятницу пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). По данным ведомства, молдавские спасатели за минувшие сутки не только боролись с огнем, но и расчищали территорию от сгоревших деревьев. Бригады молдавских пожарных работают вместе с румынскими спасателями и формируют смешанные отряды. Тушение идет посменно в режиме нон-стоп.
На протяжении трех дней пожарные выполняли миссию в южной и центральной части острова Эвия, теперь их могут направить на север острова. Руководитель ГИЧС генерал-майор Михаила Харабаджиу оказывает всяческую поддержку спасателям и консультирование в режиме онлайн.
Сообщается, что в ходе миссии молдавские огнеборцы спасли несколько животных, которые пострадали от пожара и лишились среды обитания.
Пожарные из Молдовы получили благодарность от Служба экстренной помощи Греции за активное участие и оперативность в преодолении сложных ситуаций.
Пожарные из Республики Молдова продолжат свою работу в Греции.