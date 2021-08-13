https://ru.sputnik.md/20210813/moldova-chrezvychaynoe-polozhenie-zdravookhranenii-43882299.html

В Молдове - новые меры в связи с COVID: какие правила въезда и выезда действуют

В Молдове - новые меры в связи с COVID: какие правила въезда и выезда действуют

Решение были приняты некоторые новые меры в связи с распространением коронвируса. 13.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-13T16:48+0300

2021-08-13T16:48+0300

2021-08-13T17:03+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/13/31360552_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_e68c68c042f101cf7800ff4d6d8ca784.jpg

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В Молдове утвердили новые меры в связи с распространением коронавируса, об этом сообщила на брифинге в пятницу глава Минздрава Алла Немеренко. По ее словам, меры были приняты по итогам заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которое состоялось под председательством премьера Натальи Гаврилицы. Как отметила Немеренко, молдавские власти продолжат работать над цифровым мониторингом, чтобы создать мобильное приложение для наблюдения за людьми на карантине. Также будут оптимизированы требования по въезду в Молдову. По данным главы Минздрава, в Молдове с 1 октября введут электронную систему по заполнению эпидемиологических анкет. Другая мера касается мониторинга потоков людей в Международном кишиневском аэропорту. "Доступ в аэропорт теперь будет только для пассажиров, а все сопровождающие должны будут оставаться снаружи", - уточнила Немеренко. Как подчеркнула министр, в последнее время в Молдове наблюдается рост новых случаев коронавируса. По мнению Немеренко, это может быть связано и со сменой сезона. В то же время, Немеренко особенно отметила тот факт, что все ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, не должны серьезно ущемлять граждан и создавать лишние барьеры. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210812/nemerenco-novaya-volna-covid-19-blizko-43849460.html

https://ru.sputnik.md/20210728/kishinev-kovid-novye-mery-komissii-43330099.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, минздрав, вакцинация