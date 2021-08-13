https://ru.sputnik.md/20210813/moldova-naznachat-novykh-chlenov-tsentrizbirkoma-43876401.html
В Молдове назначат новых членов Центризбиркома
В Молдове назначат новых членов Центризбиркома
В Молдове назначат новых членов Центризбиркома
2021-08-13T13:37+0300
2021-08-13T13:37+0300
2021-08-13T13:37+0300
общество
в молдове
молдова
игорь гросу
центральная избирательная комиссия
парламент
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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу объявил о начале процедуры назначения нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Мандат нынешних членов истек 17 июня.По словам Гросу, процедуры назначения нового состава Центризбиркома будут начаты в первоочередном порядке. В этом контексте, как пояснил Гросу, юридическая комиссия по назначениям и иммунитету должна инициировать процедуру отбора кандидатов в соответствии с положениями Избирательного кодекса.Напомним, в пятницу депутаты собрались на первое пленарное заседание внеочередной сессии, утвержденной Постоянным бюро парламента.
https://ru.sputnik.md/20210805/nablyudateli-vybory-gagauziya-43583804.html
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в молдове, молдова, игорь гросу, центральная избирательная комиссия, парламент
В Молдове назначат новых членов Центризбиркома
Процесс утверждения нового состава Центральной избирательной комиссии начнется в пятницу.
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу объявил о начале процедуры назначения нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Мандат нынешних членов истек 17 июня.
Срок полномочий истек во время досрочных парламентских выборов 11 июля. Таким образом, по условиям действующего законодательства, мандат ЦИК был продлен законом максимум еще на 90 дней, до 15 сентября 2021 года.
Игорь Гросу
спикер парламента Молдовы
По словам Гросу, процедуры назначения нового состава Центризбиркома будут начаты в первоочередном порядке.
В этом контексте, как пояснил Гросу, юридическая комиссия по назначениям и иммунитету должна инициировать процедуру отбора кандидатов в соответствии с положениями Избирательного кодекса.
Напомним, в пятницу депутаты собрались на первое пленарное заседание внеочередной сессии, утвержденной Постоянным бюро парламента.