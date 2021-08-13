Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210813/moldova-naznachat-novykh-chlenov-tsentrizbirkoma-43876401.html
В Молдове назначат новых членов Центризбиркома
В Молдове назначат новых членов Центризбиркома
В Молдове назначат новых членов Центризбиркома
2021-08-13T13:37+0300
2021-08-13T13:37+0300
общество
в молдове
молдова
игорь гросу
центральная избирательная комиссия
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35581045_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_9ac27dd7b05c92a888ded9d86c7c9d0a.jpg
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу объявил о начале процедуры назначения нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Мандат нынешних членов истек 17 июня.По словам Гросу, процедуры назначения нового состава Центризбиркома будут начаты в первоочередном порядке. В этом контексте, как пояснил Гросу, юридическая комиссия по назначениям и иммунитету должна инициировать процедуру отбора кандидатов в соответствии с положениями Избирательного кодекса.Напомним, в пятницу депутаты собрались на первое пленарное заседание внеочередной сессии, утвержденной Постоянным бюро парламента.
https://ru.sputnik.md/20210805/nablyudateli-vybory-gagauziya-43583804.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35581045_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_945e9f1f4ed7c35aa42536dbdba60c39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, игорь гросу, центральная избирательная комиссия, парламент

В Молдове назначат новых членов Центризбиркома

13:37 13.08.2021
131
© Sputnik / Mihai CarausЦентральная избирательная комиссия Молдовы
Центральная избирательная комиссия Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
Процесс утверждения нового состава Центральной избирательной комиссии начнется в пятницу.
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу объявил о начале процедуры назначения нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Мандат нынешних членов истек 17 июня.

Срок полномочий истек во время досрочных парламентских выборов 11 июля. Таким образом, по условиям действующего законодательства, мандат ЦИК был продлен законом максимум еще на 90 дней, до 15 сентября 2021 года.

Deputați în Parlamentul Republicii - Sputnik Молдова
Игорь Гросу
спикер парламента Молдовы
По словам Гросу, процедуры назначения нового состава Центризбиркома будут начаты в первоочередном порядке.
Гагаузия - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
Политика
В ЦИК аккредитовали несколько наблюдателей на выборы в Гагаузии
5 августа, 10:55
269
В этом контексте, как пояснил Гросу, юридическая комиссия по назначениям и иммунитету должна инициировать процедуру отбора кандидатов в соответствии с положениями Избирательного кодекса.
Напомним, в пятницу депутаты собрались на первое пленарное заседание внеочередной сессии, утвержденной Постоянным бюро парламента.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:28Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину
14:27Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП
14:10В Кишиневе задержан преступник, объявленный в международный розыск
14:01Что будет с ценами на бензин: депутаты утвердили важные поправки
14:00Гастарбайтеры, домой: что стоит за движением "Тил майданы" в Казахстане
13:37В Молдове назначат новых членов Центризбиркома
13:28Рухнувший вертолет Ми-8 обнаружен на Камчатке
13:07Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание
13:00Кругом вода: в Керчи ливень вызвал подтопления
12:50В Молдове снизилось потребление газа
12:30Афганистан: Шойгу и Байден призывают к борьбе, но по-разному
12:28Депутаты утвердили поправки в закон "О прокуратуре": что ждет Стояногло
12:15Встреча министра обороны Молдовы и посла Румынии: что обсудили
12:00Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны
11:50"Причин не было": экс-глава Бюро Госканцелярии в Комрате - о своей отставке
11:44Додон раскрыл детали встречи блока ПКРМ-ПСРМ с Дмитрием Козаком
11:25Стрельба в центре Кишинева: что говорит полиция
11:15Молдавские пожарные в Греции ликвидировали более 200 очагов возгорания
10:55Соучастник похищения Чауса пойдет под суд в Молдове
10:49Жара возвращается в Молдову: вынесено новое предупреждение