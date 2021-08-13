https://ru.sputnik.md/20210813/moldova-naznachat-novykh-chlenov-tsentrizbirkoma-43876401.html

В Молдове назначат новых членов Центризбиркома

В Молдове назначат новых членов Центризбиркома

В Молдове назначат новых членов Центризбиркома

2021-08-13T13:37+0300

2021-08-13T13:37+0300

2021-08-13T13:37+0300

общество

в молдове

молдова

игорь гросу

центральная избирательная комиссия

парламент

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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу объявил о начале процедуры назначения нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Мандат нынешних членов истек 17 июня.По словам Гросу, процедуры назначения нового состава Центризбиркома будут начаты в первоочередном порядке. В этом контексте, как пояснил Гросу, юридическая комиссия по назначениям и иммунитету должна инициировать процедуру отбора кандидатов в соответствии с положениями Избирательного кодекса.Напомним, в пятницу депутаты собрались на первое пленарное заседание внеочередной сессии, утвержденной Постоянным бюро парламента.

https://ru.sputnik.md/20210805/nablyudateli-vybory-gagauziya-43583804.html

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Родика Герчиу https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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