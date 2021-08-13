https://ru.sputnik.md/20210813/moldova-snizilos-potreblenie-gaza-43874208.html

В Молдове снизилось потребление газа

В Молдове снизилось потребление газа

В Молдове в июле снизилось потребление газа по сравнению с прошлым годом

2021-08-13T12:50+0300

2021-08-13T12:50+0300

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экономика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Объем потребления природного газа в июле текущего года составил 29,1 миллиона кубометров, что на 20% выше показателей того же периода 2020 года. Такие данные представили в пятницу в АО "Молдовагаз". Как отметили в компании, по сравнению с июнем 2021 года этот показатель уменьшился на 4,4 миллиона кубических метров, это примерно 13,2%.Также в компании рассказали, как оплачивали счета потребители."Бытовые потребители, по состоянию на 31 июля 2021 года, погасили 98,5% выставленных в счетах сумм за потребление в текущем году, что на 0,8 процентного пункта выше показателей того же периода прошлого года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 99,2%, с повышением на 2,3 процентного пункта", - уточнили в АО "Молдовагаз". По данным компании, у предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил около 99,7%, с понижением на 0,1 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года.За отчетный период от сети было отключено 267 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 711,4 тысячи леев, добавили в компании-поставщике.При этом 86 потребителям были выставлены авансовые платежи в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.По данным АО "Молдовагаз", суммарный уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ составил на 31 июля 2021 года 2,672 миллиарда леев и покрывает 99% поставок.

https://ru.sputnik.md/20210709/deshevyy-gaz-ne-spas-ot-ubytkov-dolgi-moldovagaza-lyagut-na-grazhdan-35431418.html

https://ru.sputnik.md/20210804/tsena-gaz-43566740.html

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в молдове, молдова