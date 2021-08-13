https://ru.sputnik.md/20210813/molodoe-popolnenie-natsionalnoy-armii-prinyalo-prisyagu-43879183.html

Молодое пополнение Национальной армии приняло присягу

Молодое пополнение Национальной армии приняло присягу

Видео новобранцы Национальной армии присягнули на верность Родине

2021-08-13T14:45+0300

2021-08-13T14:45+0300

2021-08-13T14:45+0300

общество

присяга

национальная армия

министерство обороны

в молдове

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КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Более 750 молодых солдат из Бельцкого, Кагульского и Кишиневского гарнизонов приняли военную присягу.В церемонии, состоявшейся в одном из подразделений Кишиневского гарнизона, принял участие новый министр обороны Анатолий Носатый, который поздравил принявших присягу.Он призвал молодое пополнение после окончания срочной службы остаться в Национальной армии в качестве военнослужащих, нанятых на контрактной основе.Еще 450 солдат, недавно прикомандированных к частям из Бельц, Кагула и Негрешт, приняли военную присягу в присутствии руководства Национальной армии, бригадных генералов Игоря Горгана и Михаила Буклиша.Срок военной службы в Молдове составляет 12 месяцев.Ранее Минобороны заявило, что из-за роста числа заражений COVID-19 в стране и распространения гораздо более агрессивного "дельта-штамма" вируса на массовые мероприятия были введены ограничения. Поэтому доступ на церемонию принятия присяги для родственников был закрыт.Кроме того, как проинформировало ведомство, у солдат не будет предусмотренного четырехдневного отпуска.

https://ru.sputnik.md/20210813/tseremoniya-voennoy-prisyagi-proydet-bez-prisutstviya-rodnykh-minoborony-43871079.html

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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присяга, национальная армия, министерство обороны, в молдове