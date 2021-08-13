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Молодое пополнение Национальной армии приняло присягу
Молодое пополнение Национальной армии приняло присягу
Видео новобранцы Национальной армии присягнули на верность Родине
2021-08-13T14:45+0300
2021-08-13T14:45+0300
общество
присяга
национальная армия
министерство обороны
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Более 750 молодых солдат из Бельцкого, Кагульского и Кишиневского гарнизонов приняли военную присягу.В церемонии, состоявшейся в одном из подразделений Кишиневского гарнизона, принял участие новый министр обороны Анатолий Носатый, который поздравил принявших присягу.Он призвал молодое пополнение после окончания срочной службы остаться в Национальной армии в качестве военнослужащих, нанятых на контрактной основе.Еще 450 солдат, недавно прикомандированных к частям из Бельц, Кагула и Негрешт, приняли военную присягу в присутствии руководства Национальной армии, бригадных генералов Игоря Горгана и Михаила Буклиша.Срок военной службы в Молдове составляет 12 месяцев.Ранее Минобороны заявило, что из-за роста числа заражений COVID-19 в стране и распространения гораздо более агрессивного "дельта-штамма" вируса на массовые мероприятия были введены ограничения. Поэтому доступ на церемонию принятия присяги для родственников был закрыт.Кроме того, как проинформировало ведомство, у солдат не будет предусмотренного четырехдневного отпуска.
https://ru.sputnik.md/20210813/tseremoniya-voennoy-prisyagi-proydet-bez-prisutstviya-rodnykh-minoborony-43871079.html
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присяга, национальная армия, министерство обороны, в молдове

Молодое пополнение Национальной армии приняло присягу

14:45 13.08.2021
152
© Sputnik / Rodion ProcaАрмия Молдовы
Армия Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Присягу в Кишиневе принимал новый министр обороны Анатолий Усатый.
КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Более 750 молодых солдат из Бельцкого, Кагульского и Кишиневского гарнизонов приняли военную присягу.
В церемонии, состоявшейся в одном из подразделений Кишиневского гарнизона, принял участие новый министр обороны Анатолий Носатый, который поздравил принявших присягу.
Он призвал молодое пополнение после окончания срочной службы остаться в Национальной армии в качестве военнослужащих, нанятых на контрактной основе.
Еще 450 солдат, недавно прикомандированных к частям из Бельц, Кагула и Негрешт, приняли военную присягу в присутствии руководства Национальной армии, бригадных генералов Игоря Горгана и Михаила Буклиша.
Срок военной службы в Молдове составляет 12 месяцев.
Ранее Минобороны заявило, что из-за роста числа заражений COVID-19 в стране и распространения гораздо более агрессивного "дельта-штамма" вируса на массовые мероприятия были введены ограничения. Поэтому доступ на церемонию принятия присяги для родственников был закрыт.
Militari moldoveni, Armata Naţională a RM - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Общество
Церемония военной присяги пройдет без присутствия родных - Минобороны
12:00
106
Кроме того, как проинформировало ведомство, у солдат не будет предусмотренного четырехдневного отпуска.
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