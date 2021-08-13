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Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек
Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек
Из-за проливных дождей на черноморском побережье Турции, спровоцировавших наводнения, погибли 38 человек
2021-08-13T22:48+0300
2021-08-13T22:48+0300
общество
в мире
турция
наводнение
жертвы
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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Из-за проливных дождей на черноморском побережье Турции, спровоцировавших наводнения, погибли 38 человек. Об этом сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.Ранее в пятницу сообщалось о 31 погибшем. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, передает РИА Новости.Он добавил, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1,7 тысячи человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
https://ru.sputnik.md/20210813/turtsiya-publikuet-novye-dannye-o-postradavshikh-ot-navodneniy-43864413.html
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в мире, турция, наводнение, жертвы

Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек

22:48 13.08.2021
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© AFP 2021 / Noel Celis Девушка едет на велосипеде на затопленной улице в китайской провинции Хэнань
Девушка едет на велосипеде на затопленной улице в китайской провинции Хэнань - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© AFP 2021 / Noel Celis
Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1,7 тысячи человек.
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Из-за проливных дождей на черноморском побережье Турции, спровоцировавших наводнения, погибли 38 человек. Об этом сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
Ранее в пятницу сообщалось о 31 погибшем. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, передает РИА Новости.
"При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе - шесть", - написал Коджа в Twitter.
Он добавил, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека.
Рыбак возле лодки на Мраморном море, покрытом слизью, в Стамбуле - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
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Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1,7 тысячи человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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