https://ru.sputnik.md/20210813/navodneniya-turtsia-smerti-38-liudi-43897489.html

Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек

Наводнения в Турции унесли жизни 38 человек

Из-за проливных дождей на черноморском побережье Турции, спровоцировавших наводнения, погибли 38 человек

2021-08-13T22:48+0300

2021-08-13T22:48+0300

2021-08-13T22:48+0300

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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Из-за проливных дождей на черноморском побережье Турции, спровоцировавших наводнения, погибли 38 человек. Об этом сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.Ранее в пятницу сообщалось о 31 погибшем. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, передает РИА Новости.Он добавил, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1,7 тысячи человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

https://ru.sputnik.md/20210813/turtsiya-publikuet-novye-dannye-o-postradavshikh-ot-navodneniy-43864413.html

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в мире, турция, наводнение, жертвы