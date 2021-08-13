https://ru.sputnik.md/20210813/parlament-komissiyu-kandidat-ombudsmen-43890194.html

В парламенте создали комиссию для подбора кандидатов в омбудсмены

В парламенте создали комиссию для подбора кандидатов в омбудсмены

Как будут выбирать народного адвоката в Молдове

2021-08-13T18:39+0300

2021-08-13T18:39+0300

2021-08-13T18:47+0300

общество

в молдове

молдова

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32935771_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ac0979ea215c2944463d782e3f6f510.jpg

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Депутаты парламента приняли на заседании в пятницу решение о создании специальной комиссии для подбора кандидатов на должность народного адвоката. Согласно решению законодательного органа, в нее войдут члены комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григорий Новак, Анна Раку, Наталья Давидович, Лилиана Гросу, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Николай Русол. Также в нее включат членов юридической комиссии по назначениям и иммунитету: Олесю Стамате, Веронику Рошку, Василе Болю, Игоря Кирияка, Артемие Кэтэноя, Василе Грэдинару, Сержиу Литвиненко, Игоря Талмазана, Аллу Долинцэ, Александра Суходольского и Дениса Уланова. Специальная комиссия примет регламент по организации и проведению конкурса на должность омбудсмена. Регламент опубликуют на сайте законодательного органа. Комиссия рассмотрит резюме кандидатов не позднее чем через 60 дней после объявления конкурса. Как напомнили в парламенте, 4 февраля 2021 года было принято решение об окончании мандата омбудсмена Михаила Которобая в связи с его смертью.

https://ru.sputnik.md/20210812/yurkomissiya-zakonoproekt-genprokuror-43846986.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, парламент