https://ru.sputnik.md/20210813/parlament-komissiyu-kandidat-ombudsmen-43890194.html
В парламенте создали комиссию для подбора кандидатов в омбудсмены
В парламенте создали комиссию для подбора кандидатов в омбудсмены
Как будут выбирать народного адвоката в Молдове
2021-08-13T18:39+0300
2021-08-13T18:39+0300
2021-08-13T18:47+0300
общество
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молдова
парламент
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Депутаты парламента приняли на заседании в пятницу решение о создании специальной комиссии для подбора кандидатов на должность народного адвоката. Согласно решению законодательного органа, в нее войдут члены комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григорий Новак, Анна Раку, Наталья Давидович, Лилиана Гросу, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Николай Русол. Также в нее включат членов юридической комиссии по назначениям и иммунитету: Олесю Стамате, Веронику Рошку, Василе Болю, Игоря Кирияка, Артемие Кэтэноя, Василе Грэдинару, Сержиу Литвиненко, Игоря Талмазана, Аллу Долинцэ, Александра Суходольского и Дениса Уланова. Специальная комиссия примет регламент по организации и проведению конкурса на должность омбудсмена. Регламент опубликуют на сайте законодательного органа. Комиссия рассмотрит резюме кандидатов не позднее чем через 60 дней после объявления конкурса. Как напомнили в парламенте, 4 февраля 2021 года было принято решение об окончании мандата омбудсмена Михаила Которобая в связи с его смертью.
https://ru.sputnik.md/20210812/yurkomissiya-zakonoproekt-genprokuror-43846986.html
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в молдове, молдова, парламент
В парламенте создали комиссию для подбора кандидатов в омбудсмены
18:39 13.08.2021 (обновлено: 18:47 13.08.2021)
Специальная комиссия не позднее чем через 60 дней рассмотрит резюме всех кандидатов.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Депутаты парламента приняли на заседании в пятницу решение о создании специальной комиссии для подбора кандидатов на должность народного адвоката.
Согласно решению законодательного органа, в нее войдут члены комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григорий Новак, Анна Раку, Наталья Давидович, Лилиана Гросу, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Николай Русол.
Также в нее включат членов юридической комиссии по назначениям и иммунитету: Олесю Стамате, Веронику Рошку, Василе Болю, Игоря Кирияка, Артемие Кэтэноя, Василе Грэдинару, Сержиу Литвиненко, Игоря Талмазана, Аллу Долинцэ, Александра Суходольского и Дениса Уланова.
Специальная комиссия примет регламент по организации и проведению конкурса на должность омбудсмена. Регламент опубликуют на сайте законодательного органа.
Комиссия рассмотрит резюме кандидатов не позднее чем через 60 дней после объявления конкурса.
Как напомнили в парламенте, 4 февраля 2021 года было принято решение об окончании мандата омбудсмена Михаила Которобая в связи с его смертью.