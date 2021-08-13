Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210813/parlament-komissiyu-kandidat-ombudsmen-43890194.html
В парламенте создали комиссию для подбора кандидатов в омбудсмены
В парламенте создали комиссию для подбора кандидатов в омбудсмены
Как будут выбирать народного адвоката в Молдове
2021-08-13T18:39+0300
2021-08-13T18:47+0300
общество
в молдове
молдова
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32935771_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ac0979ea215c2944463d782e3f6f510.jpg
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Депутаты парламента приняли на заседании в пятницу решение о создании специальной комиссии для подбора кандидатов на должность народного адвоката. Согласно решению законодательного органа, в нее войдут члены комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григорий Новак, Анна Раку, Наталья Давидович, Лилиана Гросу, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Николай Русол. Также в нее включат членов юридической комиссии по назначениям и иммунитету: Олесю Стамате, Веронику Рошку, Василе Болю, Игоря Кирияка, Артемие Кэтэноя, Василе Грэдинару, Сержиу Литвиненко, Игоря Талмазана, Аллу Долинцэ, Александра Суходольского и Дениса Уланова. Специальная комиссия примет регламент по организации и проведению конкурса на должность омбудсмена. Регламент опубликуют на сайте законодательного органа. Комиссия рассмотрит резюме кандидатов не позднее чем через 60 дней после объявления конкурса. Как напомнили в парламенте, 4 февраля 2021 года было принято решение об окончании мандата омбудсмена Михаила Которобая в связи с его смертью.
https://ru.sputnik.md/20210812/yurkomissiya-zakonoproekt-genprokuror-43846986.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32935771_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e43b3e2138896cb8c0742568df64aa1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, парламент

В парламенте создали комиссию для подбора кандидатов в омбудсмены

18:39 13.08.2021 (обновлено: 18:47 13.08.2021)
88
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Специальная комиссия не позднее чем через 60 дней рассмотрит резюме всех кандидатов.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Депутаты парламента приняли на заседании в пятницу решение о создании специальной комиссии для подбора кандидатов на должность народного адвоката.
Согласно решению законодательного органа, в нее войдут члены комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григорий Новак, Анна Раку, Наталья Давидович, Лилиана Гросу, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Николай Русол.
Также в нее включат членов юридической комиссии по назначениям и иммунитету: Олесю Стамате, Веронику Рошку, Василе Болю, Игоря Кирияка, Артемие Кэтэноя, Василе Грэдинару, Сержиу Литвиненко, Игоря Талмазана, Аллу Долинцэ, Александра Суходольского и Дениса Уланова.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Общество
Юркомиссия одобрила ряд законопроектов: что ждет генпрокурора и ВСМ
Вчера, 16:43
264
Специальная комиссия примет регламент по организации и проведению конкурса на должность омбудсмена. Регламент опубликуют на сайте законодательного органа.
Комиссия рассмотрит резюме кандидатов не позднее чем через 60 дней после объявления конкурса.
Как напомнили в парламенте, 4 февраля 2021 года было принято решение об окончании мандата омбудсмена Михаила Которобая в связи с его смертью.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:23Молдавские пожарные спасли черепах от пожара в Греции
18:58SputnikPro: как "раскрутиться" на YouTube
18:39В парламенте создали комиссию для подбора кандидатов в омбудсмены
18:17Глава Совета по конкуренции официально отправлен в отставку
17:58Певицу МакSим готовят к выписке из больницы
17:34Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:23Депутаты приняли изменения в регламент назначения директора НАЦ
16:48В Молдове - новые меры в связи с COVID: какие правила въезда и выезда действуют
16:27В Кишиневе возможно введение "оранжевого кода" COVID-опасности
16:17Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают
16:01Заседание исполкома УЕФА пройдет в Молдове
15:50"Электронное правительство" России теперь - без импортного ПО
15:25Девочка из Молдовы погибла в страшной аварии в Италии
15:15Лавров - о "судорожных попытках" Запада
15:06Еще один шанс: начался второй тур зачисления в вузы Молдовы
14:53Столкновение на встречной: смертельное ДТП в Оргеевском районе
14:45Молодое пополнение Национальной армии приняло присягу
14:28Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину
14:27Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП
14:10В Кишиневе задержан преступник, объявленный в международный розыск