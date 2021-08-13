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https://ru.sputnik.md/20210813/parlamente-zakon-prokuratura-chto-zhdet-stoyanoglo-43872387.html
Депутаты утвердили поправки в закон "О прокуратуре": что ждет Стояногло
Депутаты утвердили поправки в закон "О прокуратуре": что ждет Стояногло
Депутаты утвердили поправки в закон "О прокуратуре": что ждет Стояногло
2021-08-13T12:28+0300
2021-08-13T12:39+0300
общество
в молдове
молдова
парламент
сержиу литвиненко
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Народные избранники утвердили в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Эти изменения предусматривают оценку деятельности генпрокурора и делают возможным последующую его отставку.Голосование прошло в пятницу на внеочередном заседании парламента. В поддержку этого законопроекта выступили 59 депутатов. Представлял эту инициативу перед народными избранниками ее автор министр юстиции Сержиу Литвиненко. В качестве первого аргумента необходимости предлагаемых поправок он выделил факт, что действующий закон не предусматривает жесткого механизма контроля деятельности генерального прокурора. Споры в парламентеПроект, предусматривающий возможность оценки деятельности генпрокурора по инициативе президента, подвергся резкой критике со стороны представителей Блока коммунистов и социалистов.Позднее он подчеркнул, что правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) через этот закон пытается заполучить "карманного генпрокурора". Также во время заседания парламента депутат ПКРМ-ПСРМ Игорь Додон выступил в поддержку действующего генпрокурора Александра Стояногло. По словам Додона, Стояногло деполитизировал работу Генпрокуратуры и добился прогресса в расследовании резонансных дел. Также, как напомнил лидер социалистов, были закрыты в том числе и политические дела против Майи Санду и Ренато Усатого. Депутат подчеркнул, что Стояногло победил в конкурсе, организованном правительством Санду. Но в то же время он отказался открыто оценивать деятельность генпрокурора.Кроме того, за поправки в закон "О прокуратуре" не стали голосовать члены фракции "Шор", о чем заявил еще до заседания депутат Денис Уланов. В то же время Уланов выступил с критикой Стояногло, обвинив последнего в применении двойных стандартов в отношении находящихся под следствием депутатов фракции "Шор"."Фракция "Шор" воздержится от голосования по данному законопроекту, чтобы нас не обвиняли в сведении счетов с генпрокурором и в какой-то предвзятости. Хотя у нас есть мотивы для этого, он применяет двойные стандартны в отношении нашей фракции", - уточнил Уланов.Что изменится в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" зарегистрировали в парламенте депутаты PAS. Он предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры. Напомним, ранее, согласно статье 58 закона "О прокуратуре", генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".
https://ru.sputnik.md/20210810/genprokuratura-otvetili-na-kritiku-sandu-43776463.html
https://ru.sputnik.md/20210810/litvinenko-zaregistrirovan-zakon-on-sdelaet-vozmozhnym-otstavku-genprokurora-43772219.html
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в молдове, молдова, парламент, сержиу литвиненко

Депутаты утвердили поправки в закон "О прокуратуре": что ждет Стояногло

12:28 13.08.2021 (обновлено: 12:39 13.08.2021)
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© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутаты долго спорили о необходимости вносить в закон изменения, которые позволят начать проверку деятельности генпрокурора. В итоге, несмотря на недовольство оппозиции, поправки были приняты.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Народные избранники утвердили в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Эти изменения предусматривают оценку деятельности генпрокурора и делают возможным последующую его отставку.
Голосование прошло в пятницу на внеочередном заседании парламента.
В поддержку этого законопроекта выступили 59 депутатов.
Представлял эту инициативу перед народными избранниками ее автор министр юстиции Сержиу Литвиненко. В качестве первого аргумента необходимости предлагаемых поправок он выделил факт, что действующий закон не предусматривает жесткого механизма контроля деятельности генерального прокурора.

После назначения генерального прокурора его деятельность больше не может быть проверена с точки зрения качества и справедливости. Даже в случае некомпетентных действий генпрокурора не существует правового механизма для санкционирования такого поведения, что создает высокие риски для общества.

Deputați în Parlamentul Republicii - Sputnik Молдова
Сержиу Литвиненко
министр юстиции, депутат от PAS

Споры в парламенте

Проект, предусматривающий возможность оценки деятельности генпрокурора по инициативе президента, подвергся резкой критике со стороны представителей Блока коммунистов и социалистов.

Благими намерениями вымощена дорога в ад. Вы запускаете бомбу замедленного действия с этим проектом. А если вы этого не понимаете, значит, вы вообще ничего не понимаете.

Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова
Владимир Воронин
депутат от Блока ПКРМ-ПСРМ
Позднее он подчеркнул, что правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) через этот закон пытается заполучить "карманного генпрокурора".
Также во время заседания парламента депутат ПКРМ-ПСРМ Игорь Додон выступил в поддержку действующего генпрокурора Александра Стояногло.
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По словам Додона, Стояногло деполитизировал работу Генпрокуратуры и добился прогресса в расследовании резонансных дел. Также, как напомнил лидер социалистов, были закрыты в том числе и политические дела против Майи Санду и Ренато Усатого.
Депутат подчеркнул, что Стояногло победил в конкурсе, организованном правительством Санду. Но в то же время он отказался открыто оценивать деятельность генпрокурора.

Оценку его деятельности пусть дают те, кто имеет на это право согласно закону.

Выборы в парламент Молдовы 2021 - Sputnik Молдова
Игорь Додон
депутат, лидер ПСРМ
Кроме того, за поправки в закон "О прокуратуре" не стали голосовать члены фракции "Шор", о чем заявил еще до заседания депутат Денис Уланов.
Мы считаем, что простая замена людей на таких постах в большинстве случаев не является решением проблемы и улучшением юстиции в нашей стране. Напротив, это подчиняет эти должности политике и эти функции будут под политическим контролем.
Денис Уланов - Sputnik Молдова
Денис Уланов
депутат от партии "Шор"
В то же время Уланов выступил с критикой Стояногло, обвинив последнего в применении двойных стандартов в отношении находящихся под следствием депутатов фракции "Шор".
"Фракция "Шор" воздержится от голосования по данному законопроекту, чтобы нас не обвиняли в сведении счетов с генпрокурором и в какой-то предвзятости. Хотя у нас есть мотивы для этого, он применяет двойные стандартны в отношении нашей фракции", - уточнил Уланов.

Что изменится в законе "О прокуратуре"

Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" зарегистрировали в парламенте депутаты PAS. Он предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.
По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
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Напомним, ранее, согласно статье 58 закона "О прокуратуре", генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".
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