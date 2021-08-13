https://ru.sputnik.md/20210813/parlamente-zakon-prokuratura-chto-zhdet-stoyanoglo-43872387.html

Депутаты утвердили поправки в закон "О прокуратуре": что ждет Стояногло

Депутаты утвердили поправки в закон "О прокуратуре": что ждет Стояногло

Депутаты утвердили поправки в закон "О прокуратуре": что ждет Стояногло

2021-08-13T12:28+0300

2021-08-13T12:28+0300

2021-08-13T12:39+0300

общество

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парламент

сержиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Народные избранники утвердили в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Эти изменения предусматривают оценку деятельности генпрокурора и делают возможным последующую его отставку.Голосование прошло в пятницу на внеочередном заседании парламента. В поддержку этого законопроекта выступили 59 депутатов. Представлял эту инициативу перед народными избранниками ее автор министр юстиции Сержиу Литвиненко. В качестве первого аргумента необходимости предлагаемых поправок он выделил факт, что действующий закон не предусматривает жесткого механизма контроля деятельности генерального прокурора. Споры в парламентеПроект, предусматривающий возможность оценки деятельности генпрокурора по инициативе президента, подвергся резкой критике со стороны представителей Блока коммунистов и социалистов.Позднее он подчеркнул, что правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) через этот закон пытается заполучить "карманного генпрокурора". Также во время заседания парламента депутат ПКРМ-ПСРМ Игорь Додон выступил в поддержку действующего генпрокурора Александра Стояногло. По словам Додона, Стояногло деполитизировал работу Генпрокуратуры и добился прогресса в расследовании резонансных дел. Также, как напомнил лидер социалистов, были закрыты в том числе и политические дела против Майи Санду и Ренато Усатого. Депутат подчеркнул, что Стояногло победил в конкурсе, организованном правительством Санду. Но в то же время он отказался открыто оценивать деятельность генпрокурора.Кроме того, за поправки в закон "О прокуратуре" не стали голосовать члены фракции "Шор", о чем заявил еще до заседания депутат Денис Уланов. В то же время Уланов выступил с критикой Стояногло, обвинив последнего в применении двойных стандартов в отношении находящихся под следствием депутатов фракции "Шор"."Фракция "Шор" воздержится от голосования по данному законопроекту, чтобы нас не обвиняли в сведении счетов с генпрокурором и в какой-то предвзятости. Хотя у нас есть мотивы для этого, он применяет двойные стандартны в отношении нашей фракции", - уточнил Уланов.Что изменится в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" зарегистрировали в парламенте депутаты PAS. Он предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры. Напомним, ранее, согласно статье 58 закона "О прокуратуре", генеральный прокурор может быть досрочно освобожден от должности президентом Молдовы лишь в строго перечисленных случаях. Среди которых, например, такие экзотические, как решение примкнуть к политической партии или отказ от подачи налоговой декларации. И никакие позднейшие поправки не смогут этого изменить — в силу принципа ретроактивности "закон обратной силы не имеет".

https://ru.sputnik.md/20210810/genprokuratura-otvetili-na-kritiku-sandu-43776463.html

https://ru.sputnik.md/20210810/litvinenko-zaregistrirovan-zakon-on-sdelaet-vozmozhnym-otstavku-genprokurora-43772219.html

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в молдове, молдова, парламент, сержиу литвиненко