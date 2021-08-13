https://ru.sputnik.md/20210813/pogoda-rekord-moldova-13-avgusta-43856144.html
Погодные рекорды Молдовы 13 августа
Погодные рекорды Молдовы 13 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе 13 августа
2021-08-13T00:01+0300
2021-08-13T00:01+0300
2021-08-13T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Самое холодное тринадцатое августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум 13 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +38,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20200516/Gromadnaya-ozonovaya-dyra-nad-Arktikoy-uzhe-prakticheski-ne-vidna-30272335.html
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климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 13 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Самое холодное тринадцатое августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 13 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +38,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.