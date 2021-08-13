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Погодные рекорды Молдовы 13 августа
Погодные рекорды Молдовы 13 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе 13 августа
2021-08-13T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Самое холодное тринадцатое августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум 13 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +38,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 13 августа

00:01 13.08.2021
67
© Sputnik / Mihai CarausСотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Самое холодное тринадцатое августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 13 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +38,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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