https://ru.sputnik.md/20210813/pogoda-rekord-moldova-13-avgusta-43856144.html

Погодные рекорды Молдовы 13 августа

Погодные рекорды Молдовы 13 августа

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе 13 августа

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КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Самое холодное тринадцатое августа на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум 13 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +38,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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