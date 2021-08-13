https://ru.sputnik.md/20210813/popravki-reglament-naznacheniya-chlenov-vsm-vsp-43878677.html

Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП

Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП

Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП

2021-08-13T14:27+0300

2021-08-13T14:27+0300

2021-08-13T14:29+0300

общество

в молдове

молдова

высший совет прокуроров

высший совет магистратуры

сержиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парламенте одобрили законопроект о внесении поправок в регламент назначения членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП). Законопроект приняли 55 голосами народных избранников. Назначение членов Высшего совета магистратурыОбщее собрание судей изберет шесть судей в качестве членов совета: четырех – из числа судей и по одному – от Апелляционной и Высшей судебной палаты.Законопроект не увеличивает количество судей ВСМ в контексте внесенных в декабре 2020 года конституционных поправок, согласно которым в составе ВСМ должно быть только шесть судей."ВСМ объявит о выборах как минимум за два месяца до их проведения. Кандидаты на эти должности будут баллотироваться на выборах не менее чем за четыре недели до общего собрания судей", - сообщают авторы проекта.Закон вновь вводит требования к кандидатам в судьи: фактическая работа судьей в течение трех лет и отсутствие дисциплинарных санкций в течение последних трех лет. Каждый кандидат должен подать досье лично.

https://ru.sputnik.md/20210813/parlamente-zakon-prokuratura-chto-zhdet-stoyanoglo-43872387.html

молдова

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, высший совет прокуроров, высший совет магистратуры, сержиу литвиненко