Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210813/popravki-reglament-naznacheniya-chlenov-vsm-vsp-43878677.html
Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП
Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП
Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП
2021-08-13T14:27+0300
2021-08-13T14:29+0300
общество
в молдове
молдова
высший совет прокуроров
высший совет магистратуры
сержиу литвиненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34119288_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18331c2538a5eb3aabc7874ab0ec5987.jpg
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парламенте одобрили законопроект о внесении поправок в регламент назначения членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП). Законопроект приняли 55 голосами народных избранников. Назначение членов Высшего совета магистратурыОбщее собрание судей изберет шесть судей в качестве членов совета: четырех – из числа судей и по одному – от Апелляционной и Высшей судебной палаты.Законопроект не увеличивает количество судей ВСМ в контексте внесенных в декабре 2020 года конституционных поправок, согласно которым в составе ВСМ должно быть только шесть судей."ВСМ объявит о выборах как минимум за два месяца до их проведения. Кандидаты на эти должности будут баллотироваться на выборах не менее чем за четыре недели до общего собрания судей", - сообщают авторы проекта.Закон вновь вводит требования к кандидатам в судьи: фактическая работа судьей в течение трех лет и отсутствие дисциплинарных санкций в течение последних трех лет. Каждый кандидат должен подать досье лично.
https://ru.sputnik.md/20210813/parlamente-zakon-prokuratura-chto-zhdet-stoyanoglo-43872387.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34119288_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a0a113f09c0c5f7473e0704056e2a6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, высший совет прокуроров, высший совет магистратуры, сержиу литвиненко

Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП

14:27 13.08.2021 (обновлено: 14:29 13.08.2021)
109
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
По мнению авторов законопроекта, предлагаемые поправки облегчат назначение членов этих двух структур.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парламенте одобрили законопроект о внесении поправок в регламент назначения членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП).
Законопроект приняли 55 голосами народных избранников.

Предусматривается внедрение транспарентных правил и регламента для назначения членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. Это нужно в том числе и для облегчения выборов и назначений в ВСМ и ВСП, которые будут проведены до конца года.

Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова
Серджиу Литвиненко
депутат PAS, министр юстиции

Назначение членов Высшего совета магистратуры

Общее собрание судей изберет шесть судей в качестве членов совета: четырех – из числа судей и по одному – от Апелляционной и Высшей судебной палаты.
Законопроект не увеличивает количество судей ВСМ в контексте внесенных в декабре 2020 года конституционных поправок, согласно которым в составе ВСМ должно быть только шесть судей.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Общество
Депутаты утвердили поправки в закон "О прокуратуре": что ждет Стояногло
12:28
281
"ВСМ объявит о выборах как минимум за два месяца до их проведения. Кандидаты на эти должности будут баллотироваться на выборах не менее чем за четыре недели до общего собрания судей", - сообщают авторы проекта.
Закон вновь вводит требования к кандидатам в судьи: фактическая работа судьей в течение трех лет и отсутствие дисциплинарных санкций в течение последних трех лет. Каждый кандидат должен подать досье лично.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:48В Молдове - новые меры в связи с COVID: какие правила въезда и выезда действуют
16:27В Кишиневе возможно введение "оранжевого кода" COVID-опасности
16:17Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают
16:01Заседание исполкома УЕФА пройдет в Молдове
15:50"Электронное правительство" России теперь - без импортного ПО
15:25Девочка из Молдовы погибла в страшной аварии в Италии
15:15Лавров - о "судорожных попытках" Запада
15:06Еще один шанс: начался второй тур зачисления в вузы Молдовы
14:53Столкновение на встречной: смертельное ДТП в Оргеевском районе
14:45Молодое пополнение Национальной армии приняло присягу
14:28Меркель посетит в августе Россию, а затем - Украину
14:27Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП
14:10В Кишиневе задержан преступник, объявленный в международный розыск
14:01Что будет с ценами на бензин: депутаты утвердили важные поправки
14:00Гастарбайтеры, домой: что стоит за движением "Тил майданы" в Казахстане
13:37В Молдове назначат новых членов Центризбиркома
13:28Рухнувший вертолет Ми-8 обнаружен на Камчатке
13:07Ждать ли новых ограничений: спецкомиссия собирается на заседание
13:00Кругом вода: в Керчи ливень вызвал подтопления
12:50В Молдове снизилось потребление газа