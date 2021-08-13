https://ru.sputnik.md/20210813/popravki-reglament-naznacheniya-chlenov-vsm-vsp-43878677.html
Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП
Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП
Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП
2021-08-13T14:27+0300
2021-08-13T14:27+0300
2021-08-13T14:29+0300
общество
в молдове
молдова
высший совет прокуроров
высший совет магистратуры
сержиу литвиненко
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парламенте одобрили законопроект о внесении поправок в регламент назначения членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП). Законопроект приняли 55 голосами народных избранников. Назначение членов Высшего совета магистратурыОбщее собрание судей изберет шесть судей в качестве членов совета: четырех – из числа судей и по одному – от Апелляционной и Высшей судебной палаты.Законопроект не увеличивает количество судей ВСМ в контексте внесенных в декабре 2020 года конституционных поправок, согласно которым в составе ВСМ должно быть только шесть судей."ВСМ объявит о выборах как минимум за два месяца до их проведения. Кандидаты на эти должности будут баллотироваться на выборах не менее чем за четыре недели до общего собрания судей", - сообщают авторы проекта.Закон вновь вводит требования к кандидатам в судьи: фактическая работа судьей в течение трех лет и отсутствие дисциплинарных санкций в течение последних трех лет. Каждый кандидат должен подать досье лично.
https://ru.sputnik.md/20210813/parlamente-zakon-prokuratura-chto-zhdet-stoyanoglo-43872387.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, высший совет прокуроров, высший совет магистратуры, сержиу литвиненко
Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП
14:27 13.08.2021 (обновлено: 14:29 13.08.2021)
По мнению авторов законопроекта, предлагаемые поправки облегчат назначение членов этих двух структур.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парламенте одобрили законопроект о внесении поправок в регламент назначения членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП).
Законопроект приняли 55 голосами народных избранников.
Предусматривается внедрение транспарентных правил и регламента для назначения членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. Это нужно в том числе и для облегчения выборов и назначений в ВСМ и ВСП, которые будут проведены до конца года.
Серджиу Литвиненко
депутат PAS, министр юстиции
Назначение членов Высшего совета магистратуры
Общее собрание судей изберет шесть судей в качестве членов совета: четырех – из числа судей и по одному – от Апелляционной и Высшей судебной палаты.
Законопроект не увеличивает количество судей ВСМ в контексте внесенных в декабре 2020 года конституционных поправок, согласно которым в составе ВСМ должно быть только шесть судей.
"ВСМ объявит о выборах как минимум за два месяца до их проведения. Кандидаты на эти должности будут баллотироваться на выборах не менее чем за четыре недели до общего собрания судей", - сообщают авторы проекта.
Закон вновь вводит требования к кандидатам в судьи: фактическая работа судьей в течение трех лет и отсутствие дисциплинарных санкций в течение последних трех лет. Каждый кандидат должен подать досье лично.