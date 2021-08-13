https://ru.sputnik.md/20210813/popravki-zakon-organ-nepodkupnosti-43882567.html

Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают

Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают

Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают

2021-08-13T16:17+0300

2021-08-13T16:17+0300

2021-08-13T16:17+0300

общество

в молдове

молдова

национальное агентство по неподкупности

парламент

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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали в первом чтении за внесение поправок в Закон о Национальном органе по неподкупности, а также за закон о декларировании имущества и личных интересов.Свои голоса в поддержку этих поправок отдали 58 депутатов. Инициативу представила перед парламентариями депутат от фракции "Действие и солидарность" (PAS). По ее мнению, такой проект поможет существенно улучшить способ проверки доходов и интересов со стороны НОН. В частности, по словам Стамате, основные положения, предложенные этим законопроектом, усиливают роль инспектора по неподкупности, устанавливают четкие ограничения для проведения проверок собственности и личных интересов, а также устанавливают некоторые новые элементы для обеспечения декларирования реальной стоимости имущества и личных интересов субъектов заявления.Кроме того, некоторые поправки предлагают усовершенствовать механизм, позволяющий Органу по неподкупности запрашивать у руководства института, ответственного за назначение автора декларации, если будут найдены нарушения, отстранить этого человека с должности на период судебного расследования.

https://ru.sputnik.md/20210804/parlament-inicziativa-43567540.html

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2021

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