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Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают
Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают
Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают
2021-08-13T16:17+0300
2021-08-13T16:17+0300
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национальное агентство по неподкупности
парламент
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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали в первом чтении за внесение поправок в Закон о Национальном органе по неподкупности, а также за закон о декларировании имущества и личных интересов.Свои голоса в поддержку этих поправок отдали 58 депутатов. Инициативу представила перед парламентариями депутат от фракции "Действие и солидарность" (PAS). По ее мнению, такой проект поможет существенно улучшить способ проверки доходов и интересов со стороны НОН. В частности, по словам Стамате, основные положения, предложенные этим законопроектом, усиливают роль инспектора по неподкупности, устанавливают четкие ограничения для проведения проверок собственности и личных интересов, а также устанавливают некоторые новые элементы для обеспечения декларирования реальной стоимости имущества и личных интересов субъектов заявления.Кроме того, некоторые поправки предлагают усовершенствовать механизм, позволяющий Органу по неподкупности запрашивать у руководства института, ответственного за назначение автора декларации, если будут найдены нарушения, отстранить этого человека с должности на период судебного расследования.
https://ru.sputnik.md/20210804/parlament-inicziativa-43567540.html
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в молдове, молдова, национальное агентство по неподкупности, парламент

Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают

16:17 13.08.2021
106
© Sputnik / Mihai CarausANI
ANI - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
Депутаты проголосовали за очередной список поправок в один из законов страны.
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали в первом чтении за внесение поправок в Закон о Национальном органе по неподкупности, а также за закон о декларировании имущества и личных интересов.
Свои голоса в поддержку этих поправок отдали 58 депутатов.
Инициативу представила перед парламентариями депутат от фракции "Действие и солидарность" (PAS).

Проект предусматривает ряд изменений для улучшения деятельности Национального органа по неподкупности (НОН). В том числе введение декларации доходов по реальной стоимости, разъяснение роли и компетенции инспекторов по неподкупности, руководства НОН и Совета по этике, возможность применения предупреждения (вместо увольнения), но только в случае незначительного конфликта интересов, а также других важных изменений.

Olesea Stamate - Sputnik Молдова
Олеся Стамате
Депутат PAS
По ее мнению, такой проект поможет существенно улучшить способ проверки доходов и интересов со стороны НОН. В частности, по словам Стамате, основные положения, предложенные этим законопроектом, усиливают роль инспектора по неподкупности, устанавливают четкие ограничения для проведения проверок собственности и личных интересов, а также устанавливают некоторые новые элементы для обеспечения декларирования реальной стоимости имущества и личных интересов субъектов заявления.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
Политика
В парламенте зарегистрировали первую законодательную инициативу от PAS
4 августа, 18:15
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Кроме того, некоторые поправки предлагают усовершенствовать механизм, позволяющий Органу по неподкупности запрашивать у руководства института, ответственного за назначение автора декларации, если будут найдены нарушения, отстранить этого человека с должности на период судебного расследования.
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