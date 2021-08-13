https://ru.sputnik.md/20210813/popravki-zakon-organ-nepodkupnosti-43882567.html
Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают
Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают
Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают
2021-08-13T16:17+0300
2021-08-13T16:17+0300
2021-08-13T16:17+0300
общество
в молдове
молдова
национальное агентство по неподкупности
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_10c3cbe309b451b7c9bba45b150ff188.jpg
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали в первом чтении за внесение поправок в Закон о Национальном органе по неподкупности, а также за закон о декларировании имущества и личных интересов.Свои голоса в поддержку этих поправок отдали 58 депутатов. Инициативу представила перед парламентариями депутат от фракции "Действие и солидарность" (PAS). По ее мнению, такой проект поможет существенно улучшить способ проверки доходов и интересов со стороны НОН. В частности, по словам Стамате, основные положения, предложенные этим законопроектом, усиливают роль инспектора по неподкупности, устанавливают четкие ограничения для проведения проверок собственности и личных интересов, а также устанавливают некоторые новые элементы для обеспечения декларирования реальной стоимости имущества и личных интересов субъектов заявления.Кроме того, некоторые поправки предлагают усовершенствовать механизм, позволяющий Органу по неподкупности запрашивать у руководства института, ответственного за назначение автора декларации, если будут найдены нарушения, отстранить этого человека с должности на период судебного расследования.
https://ru.sputnik.md/20210804/parlament-inicziativa-43567540.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719736_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_4495e0684c43d25c7c1d6dbaf34b3a6d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Родика Герчиу
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
в молдове, молдова, национальное агентство по неподкупности, парламент
Поправки в законе об Органе неподкупности: что они предполагают
Депутаты проголосовали за очередной список поправок в один из законов страны.
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали в первом чтении за внесение поправок в Закон о Национальном органе по неподкупности, а также за закон о декларировании имущества и личных интересов.
Свои голоса в поддержку этих поправок отдали 58 депутатов.
Инициативу представила перед парламентариями депутат от фракции "Действие и солидарность" (PAS).
Проект предусматривает ряд изменений для улучшения деятельности Национального органа по неподкупности (НОН). В том числе введение декларации доходов по реальной стоимости, разъяснение роли и компетенции инспекторов по неподкупности, руководства НОН и Совета по этике, возможность применения предупреждения (вместо увольнения), но только в случае незначительного конфликта интересов, а также других важных изменений.
По ее мнению, такой проект поможет существенно улучшить способ проверки доходов и интересов со стороны НОН. В частности, по словам Стамате, основные положения, предложенные этим законопроектом, усиливают роль инспектора по неподкупности, устанавливают четкие ограничения для проведения проверок собственности и личных интересов, а также устанавливают некоторые новые элементы для обеспечения декларирования реальной стоимости имущества и личных интересов субъектов заявления.
Кроме того, некоторые поправки предлагают усовершенствовать механизм, позволяющий Органу по неподкупности запрашивать у руководства института, ответственного за назначение автора декларации, если будут найдены нарушения, отстранить этого человека с должности на период судебного расследования.