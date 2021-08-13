https://ru.sputnik.md/20210813/pozharnye-spasenie-cherepakhi-pozhar-gretsia-43889000.html
Молдавские пожарные спасли черепах от пожара в Греции
Молдавские пожарные спасли черепах от пожара в Греции
Молдавские спасатели и пожарные, которые направились на помощь греческим коллегам, приходят на выручку уцелевшим зверькам, которых встречают на выгоревшей территории
2021-08-13T19:23+0300
2021-08-13T19:23+0300
2021-08-13T19:23+0300
общество
пожары
животные
доброта
греция
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КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В лесных пожарах в Греции погибли десятки тысяч животных. Молдавские спасатели и пожарные, которые направились на помощь греческим коллегам, приходят на выручку уцелевшим зверькам, которых встречают на выгоревшей территории.Он опубликовал фото черепах, которые были найдены в углях в одной из ям, оставшихся в земле на месте сгоревших корней деревьев."Маленький друг, переживший пал, был вымыт и полит водой. Взяли бедолагу в карман боевой одежды, где он пропутешествовал с нами до первой спасенной пожарными зеленой зоны", — написал Польщин.В Греции работают 25 сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, которым переданы четыре единицы техники. Колонна молдавских пожарных преодолела 1600 километров за сутки на пути в эту страну.
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пожары, животные, доброта, греция
Молдавские пожарные спасли черепах от пожара в Греции
Сотрудники ГИЧС, которые помогают бороться с лесными пожарами на греческом острове Эвия, выручают из беды животных, пострадавших от огня.
КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В лесных пожарах в Греции погибли десятки тысяч животных. Молдавские спасатели и пожарные, которые направились на помощь греческим коллегам, приходят на выручку уцелевшим зверькам, которых встречают на выгоревшей территории.
"Продвигаясь в глубь боевых секторов и ликвидируя оставшиеся очаги, ребята помогают каждому живому существу", — написал в Facebook пожарный Дмитрий Польщин.
Он опубликовал фото черепах, которые были найдены в углях в одной из ям, оставшихся в земле на месте сгоревших корней деревьев.
"Маленький друг, переживший пал, был вымыт и полит водой. Взяли бедолагу в карман боевой одежды, где он пропутешествовал с нами до первой спасенной пожарными зеленой зоны", — написал Польщин.
В Греции работают 25 сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, которым переданы четыре единицы техники. Колонна молдавских пожарных преодолела 1600 километров за сутки на пути в эту страну.