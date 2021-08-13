https://ru.sputnik.md/20210813/pozharnye-spasenie-cherepakhi-pozhar-gretsia-43889000.html

Молдавские пожарные спасли черепах от пожара в Греции

Молдавские пожарные спасли черепах от пожара в Греции

Молдавские спасатели и пожарные, которые направились на помощь греческим коллегам, приходят на выручку уцелевшим зверькам, которых встречают на выгоревшей территории

2021-08-13T19:23+0300

2021-08-13T19:23+0300

2021-08-13T19:23+0300

общество

пожары

животные

доброта

греция

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КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В лесных пожарах в Греции погибли десятки тысяч животных. Молдавские спасатели и пожарные, которые направились на помощь греческим коллегам, приходят на выручку уцелевшим зверькам, которых встречают на выгоревшей территории.Он опубликовал фото черепах, которые были найдены в углях в одной из ям, оставшихся в земле на месте сгоревших корней деревьев."Маленький друг, переживший пал, был вымыт и полит водой. Взяли бедолагу в карман боевой одежды, где он пропутешествовал с нами до первой спасенной пожарными зеленой зоны", — написал Польщин.В Греции работают 25 сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, которым переданы четыре единицы техники. Колонна молдавских пожарных преодолела 1600 километров за сутки на пути в эту страну.

греция

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2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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пожары, животные, доброта, греция