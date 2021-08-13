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Правила въезда в другие страны в августе: куда можно поехать

Правила въезда в другие страны в августе: куда можно поехать

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции уточнили правила въезда и пребывания граждан Молдовы в других странах. 13.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-13T20:49+0300

2021-08-13T20:49+0300

2021-08-13T20:49+0300

коронавирус

украина

румыния

мидеи

правила въезда

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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы обновило информацию о правилах въезда граждан республики в другие страны с учетом пандемии COVID-19.Министерство иностранных дел и европейской интеграции систематически обновляет информацию об ограничениях на поездки, документ доступен на официальном сайте mfa.gov.md, в разделе "Безопасное путешествие: МИДЕИ объясняет ограничения на поездки за границу", а также на веб-страницах и Facebook дипломатических представительств.В разделах по каждому государству указана информация о положении в стране, ограничениях при въезде, категориях, которые попадают под исключение, правилах транзита, мерах, которые действуют в той или иной стране на местном уровне, а также различная полезная информация и контактные данные.Для удобства граждан Молдовы, находящихся за рубежом, в дополнение к координатам дипломатических представительств и консульских учреждений МИДЕИ запустил колл-центр, который работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (кишиневское время):Вне рабочего времени можно отправить сообщение на электронный адрес кол-центра: call.center@mfa.gov.md или написать на страницу в Facebook Centrului de Apel.Кроме того, МИДЕИ рекомендует гражданам Молдовы, у которых есть двойное гражданство страны - члена ЕС, дополнительно изучить оперативные данные о сохранении/снятии ограничительных мер на европейской платформе Re-Open", – добавили в министерстве.Правила въезда в РоссиюВ России государственные границы дорожного, железнодорожного, речного и морского типа для пассажиров закрыты с 30 марта 2020 года, отмечено в документе, опубликованном на сайте МИДЕИ. Правительство РФ 27 июля 2020 года объявило о возобновлении воздушного сообщения с 1 августа того же года. Это происходило постепенно в зависимости от двусторонних соглашений между органами гражданской авиации и другими странами.Начиная с 1 сентября 2021 года граждане Молдовы при пересечении государственной границы РФ иностранные граждане, в том числе с гражданством России, должны представить медицинский документ (на русском или английском языках), который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию Российской Федерации. Документ предоставляется через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".В течение трех календарных дней с момента въезда на территорию РФ иностранные граждане в обязательном порядке должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 и внести информацию о результате на "Единый портал госуслуг", заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации". До получения результатов теста считается обязательным режим изоляции по месту жительства (пребывания). Правда, есть и исключения, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.Правила въезда в РумыниюОграничения на въезд в Румынию сняты с 1 июня. Таким образом, все граждане Молдовы, обладающие биометрическим паспортом, могут въехать в Румынию, вне зависимости от цели поездки.Карантин устанавливается для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в Румынию вне зависимости от зоны, из которой они приезжают (зеленая, желтая или красная), в том числе из Республики Молдова, на 14 дней (за исключением тех, кто приезжает из ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии).Могут быть освобождены от карантина:Начиная с 1 августа 2021 года были внесены изменения в законодательство относительно режима карантина, в смысле увеличения пределов возраста, в отношении которого применяются исключения для детей (с трех лет до шести лет).Другие исключения от пребывания в карантине указаны в решении Национального института общественного здоровья Румынии.При этом румынские граждане, которые возвращаются в Румынию из-за границы и проводили последние 14 дней в "зеленой зоне" (в том числе в Молдове), могут не уходить на самоизоляцию и не должны подтверждать факт вакцинации или того, что вписываются в исключения, предусмотренные законом.Правила въезда на УкраинуCогласно постановлению правительства Украины от 9 декабря 2020 года (с изменениями, внесенными постановлением №787 от 28 июля 2021) граждане Молдовы могут въехать на ее территорию, в том числе для транзита, предъявив на границе медицинскую страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и/или затраты на карантин, а также один из следующих документов:Указанные документы должны быть выданы на английском языке или переведены на английский язык. Эти документы не являются необходимыми для детей до 12 лет, для них необходим только медицинский полис.В то же время, согласно изменениям, предусмотренным постановлением Кабинета министров Украины №787 от 28 июля 2021 года, граждане Молдовы на въезде на Украину, начиная с 5 августа 2021 года (за исключением тех, кто располагает медицинским сертификатом о полной вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ, а также тех, кто прибывает из России или Индии) должны установить на свой мобильный телефон украинское приложение "Вдома" и самоизолироваться на период в 10 дней, который начинается в течение 72 часов после пересечения границы.Самоизоляция не применяется или отменяется в случае, если ПЦР-тест или быстрый антиген-тест, сделанные на территории Украины после пересечения границы, показали негативный результат.Гражданам Молдовы, прибывающие из России и Индии, которые находились на территории этих стран минимум семь дней в последние две недели, должны самоизолироваться на срок в 14 дней, без права на сокращение времени карантина. Эти лица также должны установить приложение "Вдома".В случае невозможности или отказа установить это приложение такие лица не допускаются на территорию Украины. Исключение в отношении самоизоляции делается для лиц, которые не достигли 18 лет.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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https://ru.sputnik.md/20210811/buduschee-covid-19-otvet-infektsionist-43811308.html

https://ru.sputnik.md/20210812/pfizer-ili-moderna-ustanovleno-kakaya-vaktsina-effektivnee-pri-delte-43834337.html

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украина, румыния, мидеи, правила въезда