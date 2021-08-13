https://ru.sputnik.md/20210813/prichin-ne-bylo-eks-glava-byuro-goskantselyarii-v-komrate-o-svoey-otstavke-43869842.html

"Причин не было": экс-глава Бюро Госканцелярии в Комрате - о своей отставке

"Причин не было": экс-глава Бюро Госканцелярии в Комрате - о своей отставке

Экс-глава Бюро Госканцелярии в Комрате рассказал о своей отставке

2021-08-13T11:50+0300

2021-08-13T11:50+0300

2021-08-13T11:50+0300

общество

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КОМРАТ, 13 авг - Sputnik, Максим Топал. Оснований для отставки не было, а причина так и не была названа. Об этом заявил уже бывший глава территориального Бюро Госканцелярии в Комрате Петр Манол.Он добавил, что "в соответствии с законом у правительства есть полномочия отстранять" своих представителей в регионах, однако в его случае "причина не была озвучена".Петр Манол был назначен на должность главы комратского территориального Бюро Государственной канцелярии 9 октября 2019 года, а 12 августа 2021 года был отправлен в отставку по решению правительства. Новый представитель правительства в Комрате пока не назначен.Одновременно с Петром Манолом были уволены с занимаемых должностей представители правительства в Бельцах, Каушанах, Кишиневе, Хынчештах, Оргееве и Унгенах, и.о. главы Генинспектората полиции Сергей Паю, а также четверо госсекретарей министерств, директор Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) Октавиан Рэу.

https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html

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