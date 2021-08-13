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"Причин не было": экс-глава Бюро Госканцелярии в Комрате - о своей отставке
"Причин не было": экс-глава Бюро Госканцелярии в Комрате - о своей отставке
Экс-глава Бюро Госканцелярии в Комрате рассказал о своей отставке
2021-08-13T11:50+0300
2021-08-13T11:50+0300
общество
в молдове
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КОМРАТ, 13 авг - Sputnik, Максим Топал. Оснований для отставки не было, а причина так и не была названа. Об этом заявил уже бывший глава территориального Бюро Госканцелярии в Комрате Петр Манол.Он добавил, что "в соответствии с законом у правительства есть полномочия отстранять" своих представителей в регионах, однако в его случае "причина не была озвучена".Петр Манол был назначен на должность главы комратского территориального Бюро Государственной канцелярии 9 октября 2019 года, а 12 августа 2021 года был отправлен в отставку по решению правительства. Новый представитель правительства в Комрате пока не назначен.Одновременно с Петром Манолом были уволены с занимаемых должностей представители правительства в Бельцах, Каушанах, Кишиневе, Хынчештах, Оргееве и Унгенах, и.о. главы Генинспектората полиции Сергей Паю, а также четверо госсекретарей министерств, директор Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) Октавиан Рэу.
https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html
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в молдове

"Причин не было": экс-глава Бюро Госканцелярии в Комрате - о своей отставке

11:50 13.08.2021
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© Photo : Facebook / Пётр МанолПетру Манол
Петру Манол - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Photo : Facebook / Пётр Манол
Отправленный в отставку Петр Манол прокомментировал решение правительства.
КОМРАТ, 13 авг - Sputnik, Максим Топал. Оснований для отставки не было, а причина так и не была названа. Об этом заявил уже бывший глава территориального Бюро Госканцелярии в Комрате Петр Манол.
"Я не могу вам сказать, в чем причина моего увольнения. Каких-либо выговоров, нареканий или дисциплинарных взысканий в отношении меня принято не было", - рассказал Петр Манол.
Он добавил, что "в соответствии с законом у правительства есть полномочия отстранять" своих представителей в регионах, однако в его случае "причина не была озвучена".
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Петр Манол был назначен на должность главы комратского территориального Бюро Государственной канцелярии 9 октября 2019 года, а 12 августа 2021 года был отправлен в отставку по решению правительства. Новый представитель правительства в Комрате пока не назначен.
Одновременно с Петром Манолом были уволены с занимаемых должностей представители правительства в Бельцах, Каушанах, Кишиневе, Хынчештах, Оргееве и Унгенах, и.о. главы Генинспектората полиции Сергей Паю, а также четверо госсекретарей министерств, директор Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) Октавиан Рэу.
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