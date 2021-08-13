https://ru.sputnik.md/20210813/prognoz-pogody-pyatnitsa-13-zhara-usilitsya-43852972.html
Самый точный прогноз погоды: в пятницу 13-е жара только усилится
Самый точный прогноз погоды: в пятницу 13-е жара только усилится
Точный прогноз погоды на завтра от Gismeteo в Молдове
2021-08-13T07:00+0300
2021-08-13T07:00+0300
2021-08-13T07:00+0300
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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 августа: ночью от +13 до +18, днем от +25 до +30.День спустя, 14 августа, погода существенно не изменится. Далее, начиная с 15 августа в Молдове начнет усиливаться жара. К 17 августа температура воздуха днем достигнет +36, а 18 и 19 августа ожидается +37. Праздники и народные приметыПравославная церковь 13 августа почитает память Евдокима Каппадокиянина, который проживал на территории Малой Азии в IX веке. В русской православной церкви Евдокима почитают как покровителя дома и семьи.Этот день известен как заговенье перед наступающим Успенским постом, который проходит с 14 по 27 августа.В старину люди верили, что если 13 августа сильный ветер, то зима будет снежной. А еще раньше полагали, что следует обязательно поработать в этот день, тогда работа будет спориться и дальше.
https://ru.sputnik.md/20200817/chto-est-i-pit-v-zharu-sovety-moldavskikh-spetsialistov-31286995.html
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в молдове, молдова, прогноз погоды, погода
Самый точный прогноз погоды: в пятницу 13-е жара только усилится
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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 августа: ночью от +13 до +18, днем от +25 до +30.
День спустя, 14 августа, погода существенно не изменится. Далее, начиная с 15 августа в Молдове начнет усиливаться жара. К 17 августа температура воздуха днем достигнет +36, а 18 и 19 августа ожидается +37.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 13 августа почитает память Евдокима Каппадокиянина, который проживал на территории Малой Азии в IX веке. В русской православной церкви Евдокима почитают как покровителя дома и семьи.
Этот день известен как заговенье перед наступающим Успенским постом, который проходит с 14 по 27 августа.
В старину люди верили, что если 13 августа сильный ветер, то зима будет снежной. А еще раньше полагали, что следует обязательно поработать в этот день, тогда работа будет спориться и дальше.