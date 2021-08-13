https://ru.sputnik.md/20210813/prokuratur-obvineniya-bezdeystvie-delo-krazha-veka-43893518.html
Прокуратура ответила на обвинения в бездействии по делу о "краже века"
Прокуратура ответила на обвинения в бездействии по делу о "краже века"
Прокуратура ответила на обвинения в бездействии по делу о "краже века"
2021-08-13T21:08+0300
2021-08-13T21:08+0300
2021-08-13T21:08+0300
общество
прокуратура
национальный банк
кража века
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КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Публичные заявления, в которых прокуратуру обвиняют в бездействии в отношении запросов, касающихся Национального банка Молдовы, будут зарегистрированы и направлены для изучения компетентным лицам.Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам.По заявлению ведомства, прокуроры отвечают за некоторые сегменты расследования по делу о банковском мошенничестве, в частности, материалы, относящиеся к 2014-2016 годам.В рамках уголовного дела также изучается деятельность администраторов Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, а также деятельность лиц, занимающих государственные должности в Национальном банке Молдовы. Прокуратурой был запрошен и собран ряд сведений на основании постановлений суда, которые касаются деятельности этих лиц.Таким образом, вся информация, которая якобы игнорируется прокуратурой, является объектом расследования. Однако поскольку следствие продолжается, никакие дополнительные подробности не могут быть разглашены, чтобы не повредить работе следователей, заявила прокуратура.
https://ru.sputnik.md/20210730/delo-o-bankovskom-moshennichestve-pepredano-sud-43407199.html
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Александр Исаев
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прокуратура, национальный банк, кража века
Прокуратура ответила на обвинения в бездействии по делу о "краже века"
Прокуроры отвечают за некоторые сегменты расследования по делу о банковском мошенничестве.
КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Публичные заявления, в которых прокуратуру обвиняют в бездействии в отношении запросов, касающихся Национального банка Молдовы, будут зарегистрированы и направлены для изучения компетентным лицам.
Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам.
По заявлению ведомства, прокуроры отвечают за некоторые сегменты расследования по делу о банковском мошенничестве, в частности, материалы, относящиеся к 2014-2016 годам.
В рамках уголовного дела также изучается деятельность администраторов Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, а также деятельность лиц, занимающих государственные должности в Национальном банке Молдовы. Прокуратурой был запрошен и собран ряд сведений на основании постановлений суда, которые касаются деятельности этих лиц.
Таким образом, вся информация, которая якобы игнорируется прокуратурой, является объектом расследования. Однако поскольку следствие продолжается, никакие дополнительные подробности не могут быть разглашены, чтобы не повредить работе следователей, заявила прокуратура.