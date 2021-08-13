https://ru.sputnik.md/20210813/pyatnitsa-13-istoki-sueveriya-opasnosti-43852518.html

Пятница, 13-е: истоки, суеверия, опасности

Пятница, 13-е: истоки, суеверия, опасности

Пятница 13-е откуда пошли суеверия чего нельзя делать

2021-08-13T00:02+0300

2021-08-13T00:02+0300

2021-08-13T00:02+0300

в мире

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Считается, что пятница 13-е — день зловещий, полный неудач, в общем, крайне неприятный.Религия и суеверияКаждый раз, когда такое сочетание дня недели и числа в календаре наступает снова, многие люди с опаской ждут, чем же этот день закончится. Насколько же оправдано народное поверье?Согласно международным социсследованиям, свыше 17 миллионов человек во всем мире считают число 13 зловещим.Одна из версий, почему сложилось такое мнение, касается библейской "тайной вечери", в которой участвовали 13 человек, и распятия Иисуса Христа, которое, согласно Евангелию, произошло в пятницу.А в Средние века в Европе также верили, что в ночь на пятницу 13-го ведьмы устраивали шабаш.Истоки суеверияОткуда же пошло это сочетание слухов и суеверий? В пятницу, 13 октября 1307 года по приказу французского короля Филиппа IV во всех провинциях страны в одночасье вскрыли конверты с приказом об аресте членов Ордена тамплиеров.В народе тамплиеры за несколько столетий прослыли колдунами и чернокнижниками, поклонявшимися демону Бафомету.Легенды "прекрасной Франции" говорят о том, что выжившие рыцари ордена прокляли короля и всех его приспешников, участвовавших в арестах и последовавших за ними пытках и казнях. А "венцом сонета" стало знаменитое проклятье последнего великого магистра тамплиеров Жака де Моле. В 1314 году его сожгли на костре, но перед тем, как испустить дух старый храмовник, как говорят, наслал проклятье на весь род короля Филиппа, а также на папу римского Климента V. Кстати, и монарх, и понтифик скончались в том же году.Природа мистического страхаНо далеко не все знают это предание, с которого и пошла, как утверждают историки, вера в "зловещность" пятницы, 13-го."У человека периодически возникают страхи перед неизвестностью. Число 13 в нашем подсознании — это начало чего-то нового, непонятного, а значит, пугающего. 13 — это будто бы шаг в неизведанное, ведь испокон веков полный цикл символизирует цифра 12, имеющее таким образом позитивный окрас в нашем восприятии. Таково количество часов в дне и ночи, месяцев в году. Мифы и легенды народов мира изобилуют героями в количестве 12 человек. А пятница — это конец рабочей недели, день тяжелый физически и эмоционально. Мистицизм, присущий пятнице 13-му, породил много суеверий, слухов, в общем, немало надуманного. Поэтому на этот день, как и на ряд других в году, мы проецируем наши страхи и сваливаем неудачи", — рассказала корреспонденту Sputnik психолог Елена Ковалева.По ее словам, есть и те, кто считает пятницу 13-е счастливым днем, например, родившиеся именно в такое календарное сочетание дня недели и числа месяца.Многое во взгляде на мистицизм пятницы 13-го зависит от отношения к жизни, детских переживаний и т. д, считает специалист.

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