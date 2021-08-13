https://ru.sputnik.md/20210813/rukhnuvshiy-vertolet-mi-8-obnaruzhen-na-kamchatke-43870758.html

Рухнувший вертолет Ми-8 обнаружен на Камчатке

Рухнувший вертолет Ми-8 обнаружен на Камчатке

Потерпевший крушение Ми-8 обнаружен на Камчатке

2021-08-13T13:28+0300

2021-08-13T13:28+0300

2021-08-13T13:28+0300

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый, сообщил губернатор Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия 24""Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему", - цитирует Солодова РИА Новости.Согласно сообщению СК, стало известно о полете в тот же период еще одного вертолета, но пилоты решили не делать посадку и вернулись на место вылета. В настоящее время устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа, чтобы восстановить картину произошедшего.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ru.sputnik.md/20210812/krushenie-vertoleta-chast-passazhirov-spaslis-poiski-vedutsya-43827835.html

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