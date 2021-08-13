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Рухнувший вертолет Ми-8 обнаружен на Камчатке
Рухнувший вертолет Ми-8 обнаружен на Камчатке
Потерпевший крушение Ми-8 обнаружен на Камчатке
2021-08-13T13:28+0300
2021-08-13T13:28+0300
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый, сообщил губернатор Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия 24""Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему", - цитирует Солодова РИА Новости.Согласно сообщению СК, стало известно о полете в тот же период еще одного вертолета, но пилоты решили не делать посадку и вернулись на место вылета. В настоящее время устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа, чтобы восстановить картину произошедшего.В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ru.sputnik.md/20210812/krushenie-vertoleta-chast-passazhirov-spaslis-poiski-vedutsya-43827835.html
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в мире

Рухнувший вертолет Ми-8 обнаружен на Камчатке

13:28 13.08.2021
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкКрушение вертолёта МИ-8 на Камчатке
Крушение вертолёта МИ-8 на Камчатке - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
© Пресс-служба МЧС РФ
/
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Потерпевший крушение вертолет обнаружен на более чем стометровой глубине в озере.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый, сообщил губернатор Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия 24"
"Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему", - цитирует Солодова РИА Новости.
Согласно сообщению СК, стало известно о полете в тот же период еще одного вертолета, но пилоты решили не делать посадку и вернулись на место вылета. В настоящее время устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа, чтобы восстановить картину произошедшего.
Вертолет Ми-8 МТВ1 - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Россия
Крушение вертолета на Камчатке: часть пассажиров спаслась, поиски остальных ведутся
Вчера, 09:50
301
В четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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