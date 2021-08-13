Сериал "Шерлок" осиротел: в Британии скончалась Уна Стаббс

"Ох, Уна Стаббс, как же мы будем по тебе тосковать. Ты так гордо говорила Шерлоку, что ты "его домоправительница, а не домохозяйка", но для нас ты была больше, чем все это - ты была по-настоящему нашей Sherlock-мамой. Ты всех нас объединяла. Всегда жизнелюбивая, добрая, веселая и открытая. Прощай, наша дорогая леди, ты - навсегда в наших сердцах", - написала Верчью.