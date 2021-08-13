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Сериал "Шерлок" осиротел: в Британии скончалась Уна Стаббс
09:09 13.08.2021 (обновлено: 09:57 13.08.2021)
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Вечер четверга принес всем поклонникам британского сериала "Шерлок" печальную новость.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В Британии на 85-м году жизни скончалась актриса Уна Стаббс, известная зрителям нашей страны по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок".
Английский телевизионный продюсер Сью Верчью, которая работала с Уной Стаббс на съемках "Шерлока", посвятила миссис Хадсон в Twitter трогательный пост.
"Ох, Уна Стаббс, как же мы будем по тебе тосковать. Ты так гордо говорила Шерлоку, что ты "его домоправительница, а не домохозяйка", но для нас ты была больше, чем все это - ты была по-настоящему нашей Sherlock-мамой. Ты всех нас объединяла. Всегда жизнелюбивая, добрая, веселая и открытая. Прощай, наша дорогая леди, ты - навсегда в наших сердцах", - написала Верчью.
Rest In Peace Wonderful Una. 💔 pic.twitter.com/M6Q4mTYwWM— Sherlock (@Sherlock221B) August 12, 2021
Актриса Уна Стаббс получила известность в 1960-х годах, снявшись в таких фильмах, как "Летние каникулы" (1963), "Три шляпки для Лизы" (1966), а также в сериалах "Пока смерть не разлучит нас" и "Шерлок", в котором она играла вместе Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом.
10 ноября 2015, 22:39
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