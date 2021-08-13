https://ru.sputnik.md/20210813/smertelnoe-dtp-orgeevskom-rayone-43879537.html

Столкновение на встречной: смертельное ДТП в Оргеевском районе

Столкновение на встречной: смертельное ДТП в Оргеевском районе

Смертельное ДТП в Оргеевском районе

2021-08-13T14:53+0300

2021-08-13T14:53+0300

2021-08-13T14:53+0300

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дтп

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В селе Чишмя Оргеевского района произошло смертельное ДТП. Об этом в пятницу сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).По данным ведомства, все произошло в 12.40. По предварительной версии, 52-летний житель Теленешт за рулем авто марки Volkswagen T5 перевозил строительные материалы. В результате столкновения Volkswagen перевернулся на бок, а другое авто влетело в ограждение на дороге. Полиция продолжает следственные действия для установления всех обстоятельств аварии.

https://ru.sputnik.md/20210812/dtp-marshrutka-na-bukanakh-reaktsiya-termoelectrica-43829974.html

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