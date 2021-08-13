https://ru.sputnik.md/20210813/smertelnoe-dtp-orgeevskom-rayone-43879537.html
Столкновение на встречной: смертельное ДТП в Оргеевском районе
Столкновение на встречной: смертельное ДТП в Оргеевском районе
Смертельное ДТП в Оргеевском районе
2021-08-13T14:53+0300
2021-08-13T14:53+0300
2021-08-13T14:53+0300
общество
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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В селе Чишмя Оргеевского района произошло смертельное ДТП. Об этом в пятницу сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).По данным ведомства, все произошло в 12.40. По предварительной версии, 52-летний житель Теленешт за рулем авто марки Volkswagen T5 перевозил строительные материалы. В результате столкновения Volkswagen перевернулся на бок, а другое авто влетело в ограждение на дороге. Полиция продолжает следственные действия для установления всех обстоятельств аварии.
https://ru.sputnik.md/20210812/dtp-marshrutka-na-bukanakh-reaktsiya-termoelectrica-43829974.html
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в молдове, молдова, оргеевский район, дтп
Столкновение на встречной: смертельное ДТП в Оргеевском районе
После сильного удара на встречной полосе один автомобиль вылетел на ограждение, а другой перевернулся. Один из водителей погиб на месте.
КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В селе Чишмя Оргеевского района произошло смертельное ДТП. Об этом в пятницу сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
По данным ведомства, все произошло в 12.40. По предварительной версии, 52-летний житель Теленешт за рулем авто марки Volkswagen T5 перевозил строительные материалы.
"На пути из Оргеевского района водитель потерял управление и авто вынесло на встречную полосу, что привело к столкновению с авто марки Seat, за рулем которого находился водитель возраста 21 года", - говорится в сообщении ГИП.
В результате столкновения Volkswagen перевернулся на бок, а другое авто влетело в ограждение на дороге.
"52-летний мужчина скончался на месте, а 21-летнему водителю потребовалась медпомощь. Его госпитализировали в районную больницу," - сообщили в полиции.
Полиция продолжает следственные действия для установления всех обстоятельств аварии.