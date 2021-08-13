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Соучастник похищения Чауса пойдет под суд в Молдове
Соучастник похищения Чауса пойдет под суд в Молдове
Соучастник похищения Чауса пойдет под суд в Молдове
2021-08-13T10:55+0300
2021-08-13T10:57+0300
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в молдове
украина
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генпрокуратура молдовы
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КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) завершила уголовное преследование и отправила в суд дело по обвинению гражданина Молдовы, который способствовал похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года. Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре.Как уточнили в ведомстве, обвиняемому 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе. Также он работал на Украине охранником в одном из заведений, в это время его завербовала группа людей, которые впоследствии участвовали в преступной деятельности."Согласно полученным заданиям, после возвращения в Молдову мужчина собрал информацию о месте жительства, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи бывшего украинского судьи Чауса, которую затем передал своим руководителям", - уточнили в Генпрокуратуре.Впоследствии, как добавили в ведомстве, также по требованию организаторов фигурант дела снял несколько помещений и приобрел три транспортных средства, которые предоставил авторам преступления.В Генпрокуратуре пояснили, что лица, с которыми работал фигурант, были из-за пределов страны и использовали транспортные средства, в том числе для похищения двух человек одновременно (бывшего судьи и его охранника), а также чтобы помешать последующему процессу расследования."Ранее подсудимый находился под предварительным арестом, начиная с мая 2021 года. Недавно он заключил соглашение о признании вины с прокурорами PCCOCS, так что теперь, с уменьшением ранее предполагаемых рисков, он продолжает находиться под следствием под домашним арестом и под надзором полиции, с применением ряда ограничительных мер", - пояснили в ведомстве.По данным следствия, настоящее дело было отделено от основного, которое касается остальных дополнительных материалов, по которым следствие продолжается.Как отметили в Генпрокуратуре, в процессе работы по этому уголовному делу прокуратура обратилась к украинским властям с несколькими запросами, в соответствии с этапам продвижения расследования. Однако пока официальной реакции от прокуратуры Украины не последовало.Согласно уголовному законодательству Молдовы, похищение двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.
https://ru.sputnik.md/20210511/zaderzhannyy-po-podozreniyu-v-prichastnosti-k-pokhischeniyu-chausa-arestovan-34707455.html
https://ru.sputnik.md/20210519/Poslanie-Chausa-eks-sudya-zayavil-chto-sobiraetsya-poyavitsya-na-Ukraine-34794451.html
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в молдове, украина, молдова, генпрокуратура молдовы, николай чаус

Соучастник похищения Чауса пойдет под суд в Молдове

10:55 13.08.2021 (обновлено: 10:57 13.08.2021)
140
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Judge's gavel and handcuffs on black backgroundМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Judge's gavel and handcuffs on black background
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове завершили расследование в отношении одного из соучастников похищения судьи Чауса в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) завершила уголовное преследование и отправила в суд дело по обвинению гражданина Молдовы, который способствовал похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года. Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре.
Как уточнили в ведомстве, обвиняемому 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе. Также он работал на Украине охранником в одном из заведений, в это время его завербовала группа людей, которые впоследствии участвовали в преступной деятельности.
"Согласно полученным заданиям, после возвращения в Молдову мужчина собрал информацию о месте жительства, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи бывшего украинского судьи Чауса, которую затем передал своим руководителям", - уточнили в Генпрокуратуре.
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Впоследствии, как добавили в ведомстве, также по требованию организаторов фигурант дела снял несколько помещений и приобрел три транспортных средства, которые предоставил авторам преступления.
В Генпрокуратуре пояснили, что лица, с которыми работал фигурант, были из-за пределов страны и использовали транспортные средства, в том числе для похищения двух человек одновременно (бывшего судьи и его охранника), а также чтобы помешать последующему процессу расследования.
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"Ранее подсудимый находился под предварительным арестом, начиная с мая 2021 года. Недавно он заключил соглашение о признании вины с прокурорами PCCOCS, так что теперь, с уменьшением ранее предполагаемых рисков, он продолжает находиться под следствием под домашним арестом и под надзором полиции, с применением ряда ограничительных мер", - пояснили в ведомстве.
По данным следствия, настоящее дело было отделено от основного, которое касается остальных дополнительных материалов, по которым следствие продолжается.
Как отметили в Генпрокуратуре, в процессе работы по этому уголовному делу прокуратура обратилась к украинским властям с несколькими запросами, в соответствии с этапам продвижения расследования. Однако пока официальной реакции от прокуратуры Украины не последовало.
Согласно уголовному законодательству Молдовы, похищение двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.
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